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Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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20:46 26.02.2025 (обновлено: 21:10 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001816278.html
Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине
Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:46:00+03:00
2025-02-26T21:10:00+03:00
украина
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша, дмитрий песков
Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире, Россия, США, Дмитрий Песков
Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине

Трамп: Путину придется пойти на уступки для достижения урегулирования на Украине

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
«
"Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.
Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп назвал Путина очень умным
Вчера, 20:42
 
УкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВ миреРоссияСШАДмитрий Песков
 
 
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