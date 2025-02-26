https://ria.ru/20250226/tramp-2001816278.html

Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине

Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине

Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:46:00+03:00

2025-02-26T20:46:00+03:00

2025-02-26T21:10:00+03:00

украина

владимир путин

дональд трамп

в мире

россия

сша

дмитрий песков

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине."Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250226/putin-2001815677.html

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россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, владимир путин, дональд трамп, в мире, россия, сша, дмитрий песков