Трамп заявил, что Путину придется пойти на уступки по сделке по Украине
Трамп: Путину придется пойти на уступки для достижения урегулирования на Украине
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что российскому лидеру Владимиру Путину "придется пойти на уступки" в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
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"Ему придется (это сделать - ред.). И я думаю, что благодаря тому, что мы победили (на выборах - ред.), этот конфликт подойдет к концу", - заявил Трамп в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее в феврале заявил, что Москва надеется, что Вашингтон проанализирует первопричины украинского конфликта, кабинет экс-президента США Джо Байдена и Европа отказывались от этого.
Сам президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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