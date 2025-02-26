https://ria.ru/20250226/tramp-2001813751.html

Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО

Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО

Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Что еще сказал американский лидер — в материале РИА Новости."Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся вернуть все эти деньги. Плюс значительно больше".Глава Белого дома ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, скотт бессент, нато, евросоюз, россия