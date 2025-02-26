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Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО - РИА Новости, 26.02.2025
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20:35 26.02.2025 (обновлено: 21:52 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813751.html
Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО
Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО
Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Что еще сказал американский лидер — в материале РИА Новости.&quot;Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся вернуть все эти деньги. Плюс значительно больше&quot;.Глава Белого дома ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
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в мире, сша, украина, киев, владимир зеленский, дональд трамп, майк уолтц, скотт бессент, нато, евросоюз, россия
В мире, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Скотт Бессент, НАТО, Евросоюз, Россия
Трамп посоветовал Украине забыть о НАТО

Трамп: сделка по металлам с Киевом принесет США гораздо больше потраченных денег

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации в Белом доме
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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп на первом заседании кабинета американской администрации заявил, что Украина не получит от США значительные гарантии безопасности в рамках сделки по ресурсам и может забыть о членстве в НАТО. Что еще сказал американский лидер — в материале РИА Новости.
  • Взаимодействие с Россией идет "очень хорошо", США намерены заключить соглашение с Москвой и Киевом по завершению конфликта.
  • Соединенные Штаты не будут давать Украине значительных гарантий безопасности, это будет поручено Европе.
  • Украина "может забыть" о НАТО.
  • США поддерживают инициативы Франции и Британии о размещении своих миротворцев на территории Украины.
  • Вопрос размещения миротворцев на Украине "решить легче всего", самое трудное — добиться сделки по заключению мира.
  • В рамках сделки по минеральным ресурсам с Украиной Штаты вернут все уже направленные Киеву деньги и даже "значительно больше".
  • США при Трампе рассчитывают выстроить "превосходные отношения" с Китаем и Россией.
  • Соединенные Штаты заинтересованы в инвестициях из Китая и наоборот, но не позволят Пекину получать односторонние преимущества.
  • США в ответ на "несправедливые ограничения" введут пошлины в 25 процентов на товары из ЕС, включая автомобили и "все остальное".
  • Прямо сейчас вопрос снятия санкций против России не стоит, так как сначала необходимо завершить конфликт на Украине.
«

"Байден потратил 350 миллиардов долларов без единого шанса на получение их обратно. Теперь мы собираемся вернуть все эти деньги. Плюс значительно больше".

Президент США Дональд Трамп
Дональд Трамп
Президент США
Глава Белого дома ранее заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу
Вчера, 08:00
 
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