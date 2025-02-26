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Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:31 26.02.2025 (обновлено: 20:35 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:31:00+03:00
2025-02-26T20:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
сша
дональд трамп
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html
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в мире, украина, франция, сша, дональд трамп, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, США, Дональд Трамп, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине

Трамп: США поддерживают инициативы Франции и Британии о миротворцах на Украине

© AP Photo / Ben CurtisПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ben Curtis
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины.
«
"Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.
Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу.
"Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияСШАДональд ТрампПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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