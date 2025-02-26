https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:31:00+03:00
2025-02-26T20:31:00+03:00
2025-02-26T20:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине
Трамп: США поддерживают инициативы Франции и Британии о миротворцах на Украине