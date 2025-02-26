https://ria.ru/20250226/tramp-2001813236.html

Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине

Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп поддержал идею Франции и Британии разместить миротворцев на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:31:00+03:00

2025-02-26T20:31:00+03:00

2025-02-26T20:35:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поддерживает планы Франции и Великобритании по размещению своих миротворцев на территории Украины."Я знаю, что Великобритания и Франция заявили, что хотят направить так называемых миротворцев (на Украину - ред.), и я думаю, что это хорошая идея", – заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабинета министров.Трамп подчеркнул, что США не возьмут на себя основные обязательства по обеспечению безопасности Украины, а возложат эту задачу на Европу."Мы поручим это Европе, потому что Украина - это их сосед", – добавил хозяин Белого дома.

https://ria.ru/20250224/evropa-2001146804.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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