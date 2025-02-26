https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html

Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата

Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 января - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди, которые "не делают свою работу" или даже "не существуют"."Мы сокращаем правительство. Мы уменьшаем его размеры. Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет", - заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.Ранее Трамп неоднократно критиковал работу федеральных агентств за чрезмерные расходы и обещал провести масштабные реформы госаппарата.

https://ria.ru/20250226/admiral-2001783371.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, в мире