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Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 января - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди, которые "не делают свою работу" или даже "не существуют"."Мы сокращаем правительство. Мы уменьшаем его размеры. Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет", - заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.Ранее Трамп неоднократно критиковал работу федеральных агентств за чрезмерные расходы и обещал провести масштабные реформы госаппарата.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Трамп заявил, что ему придется сократить численность раздутого госаппарата в США