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Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата - РИА Новости, 26.02.2025
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20:17 26.02.2025 (обновлено: 20:25 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001812033.html
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди,... РИА Новости, 26.02.2025
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ВАШИНГТОН, 26 января - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди, которые "не делают свою работу" или даже "не существуют"."Мы сокращаем правительство. Мы уменьшаем его размеры. Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет", - заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.Ранее Трамп неоднократно критиковал работу федеральных агентств за чрезмерные расходы и обещал провести масштабные реформы госаппарата.
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп заявил о планах сократить численность госаппарата

Трамп заявил, что ему придется сократить численность раздутого госаппарата в США

© AP Photo / ROBERTO SCHMIDTПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / ROBERTO SCHMIDT
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 января - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сократить численность госслужащих, отметив, что госаппарат в США сильно раздут, в ряде ведомств работают люди, которые "не делают свою работу" или даже "не существуют".
«
"Мы сокращаем правительство. Мы уменьшаем его размеры. Оно раздулось, оно неэффективно. У нас много людей, которые не делают свою работу. У нас много людей, которых даже не существует. Возьмите, к примеру, систему социального обеспечения. В ней числятся люди, которым, если верить данным, 200 лет", - заявил он в присутствии журналистов на своем первом заседании кабмина.
Ранее Трамп неоднократно критиковал работу федеральных агентств за чрезмерные расходы и обещал провести масштабные реформы госаппарата.
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