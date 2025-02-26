https://ria.ru/20250226/tramp-2001810225.html
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:02:00+03:00
2025-02-26T20:02:00+03:00
2025-02-26T20:02:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. "На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам", - сказал Трамп, выступая на первом заседании своего кабмина в Белом доме.
https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной
Трамп: США хотят заключить соглашение с РФ и Украиной о завершении конфликта