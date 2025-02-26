https://ria.ru/20250226/tramp-2001810225.html

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил о намерении заключить соглашение с Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:02:00+03:00

2025-02-26T20:02:00+03:00

2025-02-26T20:02:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассчитывает на заключение соглашения с Москвой и Киевом для прекращения боевых действий на Украине. "На мой взгляд, очень важно, что мы намерены заключить соглашение с Россией и Украиной, чтобы положить конец убийствам", - сказал Трамп, выступая на первом заседании своего кабмина в Белом доме.

https://ria.ru/20250213/peregovory-1998981059.html

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Наталья Макарова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп