https://ria.ru/20250226/tramp-2001807159.html

Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:48:00+03:00

2025-02-26T19:48:00+03:00

2025-02-26T20:19:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы."Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США. — Прим. ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США. — Прим. ред.) за проделанную работу — они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", — сказал он в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.По словам американского лидера, США уже вложили около 350 миллиардов долларов в поддержку Украины, тогда как страны ЕС предоставили сто миллиардов."Мы заплатили втрое больше, чем Европа, но это важно для всех. Европа находится гораздо ближе, и ей следовало бы делать больше — возможно, гораздо больше", — подчеркнул глава Белого дома. Как отметил Трамп, новая сделка позволит Вашингтону вернуть вложенные средства, а также получать дополнительные доходы в будущем."Это правильно, потому что американские налогоплательщики не должны оплачивать больше, чем европейцы", — добавил президент. В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20250226/ekspert-2001737497.html

https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html

https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, скотт бессент