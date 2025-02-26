Рейтинг@Mail.ru
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:48 26.02.2025 (обновлено: 20:19 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001807159.html
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:48:00+03:00
2025-02-26T20:19:00+03:00
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
евросоюз
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_f9d782a40608ff72732abeb237eb2bda.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы."Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США. — Прим. ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США. — Прим. ред.) за проделанную работу — они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", — сказал он в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.По словам американского лидера, США уже вложили около 350 миллиардов долларов в поддержку Украины, тогда как страны ЕС предоставили сто миллиардов."Мы заплатили втрое больше, чем Европа, но это важно для всех. Европа находится гораздо ближе, и ей следовало бы делать больше — возможно, гораздо больше", — подчеркнул глава Белого дома. Как отметил Трамп, новая сделка позволит Вашингтону вернуть вложенные средства, а также получать дополнительные доходы в будущем."Это правильно, потому что американские налогоплательщики не должны оплачивать больше, чем европейцы", — добавил президент. В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20250226/ekspert-2001737497.html
https://ria.ru/20250226/zelenskij-2001809717.html
https://ria.ru/20250226/ograblenie-2001630177.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001415042_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e1de4621fb234667285512ef5d00aa28.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, евросоюз, скотт бессент
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Скотт Бессент
Трамп подтвердил визит Зеленского в Вашингтон 28 февраля

Трамп подтвердил визит Зеленского в США для подписания соглашения 28 февраля

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон в пятницу для подписания соглашения по природным ресурсам Украины, включая редкоземельные металлы.
"Он прибудет в пятницу. Теперь это подтверждено, и мы подпишем соглашение, которое будет очень важным. Я хочу поблагодарить Говарда (Латника, министра торговли США. — Прим. ред.) и Скотта (Бессента, министра финансов США. — Прим. ред.) за проделанную работу — они действительно сделали потрясающую работу, и это соглашение будет касаться редкоземельных металлов и других вещей", — сказал он в ходе выступления на первом заседании своего кабмина.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Эксперт оценил действия Трампа в отношении Украины
Вчера, 15:36
По словам американского лидера, США уже вложили около 350 миллиардов долларов в поддержку Украины, тогда как страны ЕС предоставили сто миллиардов.
"Мы заплатили втрое больше, чем Европа, но это важно для всех. Европа находится гораздо ближе, и ей следовало бы делать больше — возможно, гораздо больше", — подчеркнул глава Белого дома.
Как отметил Трамп, новая сделка позволит Вашингтону вернуть вложенные средства, а также получать дополнительные доходы в будущем.
"Это правильно, потому что американские налогоплательщики не должны оплачивать больше, чем европейцы", — добавил президент.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Зеленский сделкой с США заложил останки Украины в ломбард, заявили в Раде
Вчера, 19:59
В начале февраля Трамп заявил, что Соединенные Штаты ожидают от Киева предоставления гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на оказываемую Вашингтоном финансовую и военную помощь.
Американские чиновники предлагали Зеленскому подписать соглашение на встрече c вице-президентом Джей Ди Вэнсом на полях Мюнхенской конференции по безопасности, но тот заявил, что отказался это делать.
Позже глава Белого дома подтвердил, что Киев сорвал сделку. По его словам, украинские власти грубо обошлись с главой Минфина Скоттом Бессентом. Затем американский лидер объявил, что Украина стоит перед выбором: либо заключить это соглашение, либо столкнуться с серьезными последствиями.
Во вторник британская газета Financial Times сообщила, что Киев согласился на новые условия сделки по редкоземельным металлам с США после того, как Вашингтон отказался от требования возместить 500 миллиардов долларов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Ограбление Украины с унижением Зеленского назначено в США на пятницу
Вчера, 08:00
 
В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийЕвросоюзСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала