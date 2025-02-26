https://ria.ru/20250226/tramp-2001736220.html
Эксперт объяснил появление синяка на руке Трампа
Эксперт объяснил появление синяка на руке Трампа - РИА Новости, 26.02.2025
Эксперт объяснил появление синяка на руке Трампа
Синяк на руке у президента США Дональда Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли он свидетельствует о какой-то серьезной патологии,... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T15:29:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Синяк на руке у президента США Дональда Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли он свидетельствует о какой-то серьезной патологии, заявил РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун. Ранее телеканал NBC сообщил, что у главы Белого дома был замечен синяк на руке во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк возник из-за частых рукопожатий. "По фотографии непонятно, это кровоподтек или какое-то пигментное пятно. Если это действительно кровоподтек, то причины его образования в этом возрасте могут быть абсолютно разные и никак не связаны с какой-то серьезной патологией", - сказал Решетун. Он отметил, что, во-первых, это может быть из-за поверхностного расположения кровеносных сосудов, такое бывает, в том числе и у более молодых людей. А во-вторых, это может быть в результате пожилого возраста, когда мелкие кровеносные сосуды могут из-за изменения сосудистой стенки травмироваться довольно легко, в результате чего происходят небольшие кровоизлияния в кожу, пояснил Решетун. "Поэтому это необязательно говорит о какой-то серьезной патологии или о приеме каких-то специальных препаратов, ни в коем случае. Все это связано, скорее всего, с возрастными особенностями", - подчеркнул специалист.
https://ria.ru/20250226/vrach-2001724403.html
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сша, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, в мире
США, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, В мире
Эксперт объяснил появление синяка на руке Трампа
Решетун: появление синяка на руке Трампа, вероятно, связано с возрастом
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Синяк на руке у президента США Дональда Трампа, скорее всего, связан с возрастными особенностями, вряд ли он свидетельствует о какой-то серьезной патологии, заявил РИА Новости ассистент кафедры анатомии человека Института анатомии и морфологии имени академика Лопухина Пироговского университета, судебно-медицинский эксперт Алексей Решетун.
Ранее телеканал NBC сообщил, что у главы Белого дома был замечен синяк на руке во время его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном
в понедельник. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что синяк возник из-за частых рукопожатий.
"По фотографии непонятно, это кровоподтек или какое-то пигментное пятно. Если это действительно кровоподтек, то причины его образования в этом возрасте могут быть абсолютно разные и никак не связаны с какой-то серьезной патологией", - сказал Решетун.
Он отметил, что, во-первых, это может быть из-за поверхностного расположения кровеносных сосудов, такое бывает, в том числе и у более молодых людей. А во-вторых, это может быть в результате пожилого возраста, когда мелкие кровеносные сосуды могут из-за изменения сосудистой стенки травмироваться довольно легко, в результате чего происходят небольшие кровоизлияния в кожу, пояснил Решетун.
"Поэтому это необязательно говорит о какой-то серьезной патологии или о приеме каких-то специальных препаратов, ни в коем случае. Все это связано, скорее всего, с возрастными особенностями", - подчеркнул специалист.