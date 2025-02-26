Более половины американцев считают, что Трамп пойдет на третий срок
YouGov: 52 процента американцев считают, что Трамп пойдет на третий срок
© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число американцев, считающих, что президент США Дональд Трамп пойдёт на третий срок президентства, увеличилось с ноября 2024 года на 8 процентных пунктов, следует из исследования компании YouGov.
Согласно 22-й поправке к конституции США, один человек может занимать пост президента не более двух сроков, даже если они не следуют подряд друг за другом. В ноябре 2024 года Трамп уже заявлял, что открыт к идее баллотироваться на третий срок, несмотря на ограничение, установленное конституцией, если "удастся придумать что-то еще".
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По результатам исследования, 52% опрошенных американцев выразили мнение, что Трамп попытается стать президентом США в третий раз. В ноябре 2024 года этот показатель составлял 44%. В свежем исследовании мнение о том, что Трамп не пойдёт на третий срок, высказали 34% респондентов.
Кроме того, согласно исследованию, большинство (52%) американцев считают, что Трампу "определённо не должно быть разрешено" остаться на третий срок в качестве президента страны, ещё 11% отметили, что "вероятно, не должно быть разрешено".
Исследование проводилось 25 февраля среди 2,9 тысячи совершеннолетних американцев. Данные о статистической погрешности исследования не приводятся.
В январе республиканец из палаты представителей США Энди Оглс представил предложение о поправке к конституции, которая позволила бы Трампу баллотироваться на третий президентский срок. По его мнению, Трамп доказал, что является "единственной фигурой в современной истории, способной обратить вспять упадок нации и вернуть Америке величие", для чего президент должен иметь достаточно времени - больше, чем два президентских срока. Текст поправки к конституции, предложенный конгрессменом, гласит, что ни один человек не может быть избран на пост президента США более трех раз, а также не может переизбраться, если отработал на посту президента два срока подряд.