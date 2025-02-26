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Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 26.02.2025
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13:53 26.02.2025 (обновлено: 19:15 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001712883.html
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social видео, на котором вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдыхает в... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:53:00+03:00
2025-02-26T19:15:00+03:00
в мире
сша
израиль
иордания
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илон маск
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social видео, на котором вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдыхает в секторе Газа будущего — Trump Gaza. Видео, которое, судя по всему, сгенерировано искусственным интеллектом, начинается с вида разрушенных зданий и вооруженных людей, после чего появляется надпись: "Что дальше?" Затем разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней о том, что Трамп освободит население анклава, где "больше не будет туннелей и страха". "Наконец-то существует Газа Трампа", — говорится в песне. В ролике несколько раз появляется предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск, который угощается ближневосточными блюдами и осыпает людей деньгами. Затем можно видеть небоскреб с надписью Trump Gaza и золотую статую самого Трампа. В финале видео американский президент и израильский премьер в одних плавках загорают в шезлонгах и наслаждаются солнцем и напитками. В начале февраля Трамп заявил, что США возьмут сектор Газа под контроль и будут отвечать за его восстановление, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Нынешняя же Газа, по его словам, это "площадка под снос", а жителей анклава, полагает Трамп, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом, добавил американский президент, США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.
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"Газа Трампа". Дональд Трамп выложил видео о будущем сектора Газы
Трамп выложил видео, как отдыхает с Нетаньяху в секторе Газа будущего, названном в честь американского лидера - "Газа Трампа". Видео, вероятно, сгенерированное ИИ, начинается с вида разрушений и вооруженных людей в Газе. Затем появляется надпись "Что дальше?". А дальше на кадрах - небоскребы, огромные яхты, дорогие автомобили. А также человек, похожий на Маска – он наслаждается блюдами в ресторанах и осыпает людей деньгами. В конце видео – отдыхающие в одних плавках Трамп и Нетаньяху. Президент США ранее заявлял, что Штаты "возьмут под контроль" сектор Газа и превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира.
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в мире, сша, израиль, иордания, дональд трамп, биньямин нетаньяху, илон маск
В мире, США, Израиль, Иордания, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Илон Маск
Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в Газе

Трамп опубликовал видео, как отдыхает с Нетаньяху в секторе Газа будущего

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social видео, на котором вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху отдыхает в секторе Газа будущего — Trump Gaza.
Видео, которое, судя по всему, сгенерировано искусственным интеллектом, начинается с вида разрушенных зданий и вооруженных людей, после чего появляется надпись: "Что дальше?"
© @realDonaldTrumpКадр сгенерированного ИИ видео, которое опубликовал Дональд Трамп
Кадр сгенерированного ИИ видео, которое опубликовал Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© @realDonaldTrump
Кадр сгенерированного ИИ видео, которое опубликовал Дональд Трамп
Затем разрушенные здания сменяются небоскребами, у побережья, где полно отдыхающих, можно увидеть огромные яхты, а по улицам ездят дорогие автомобили. Видео сопровождается песней о том, что Трамп освободит население анклава, где "больше не будет туннелей и страха".
"Наконец-то существует Газа Трампа", — говорится в песне.
В ролике несколько раз появляется предприниматель и глава Департамента государственной эффективности США Илон Маск, который угощается ближневосточными блюдами и осыпает людей деньгами. Затем можно видеть небоскреб с надписью Trump Gaza и золотую статую самого Трампа.
В финале видео американский президент и израильский премьер в одних плавках загорают в шезлонгах и наслаждаются солнцем и напитками.
В начале февраля Трамп заявил, что США возьмут сектор Газа под контроль и будут отвечать за его восстановление, а также превратят его в "ближневосточную ривьеру" для всего мира. Нынешняя же Газа, по его словам, это "площадка под снос", а жителей анклава, полагает Трамп, можно расселить в разные страны, в том числе в Иорданию и Египет. При этом, добавил американский президент, США не будут финансировать переселение, поскольку оплатить его смогут ближневосточные государства.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
В Кремле ответили на вопрос о планах Трампа по сектору Газа
10 февраля, 12:22
 
В миреСШАИзраильИорданияДональд ТрампБиньямин НетаньяхуИлон Маск
 
 
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