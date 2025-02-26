https://ria.ru/20250226/tramp-2001663493.html

"Величайший подарок". Sky News раскрыли, что Трамп может сделать для России

"Величайший подарок". Sky News раскрыли, что Трамп может сделать для России - РИА Новости, 26.02.2025

"Величайший подарок". Sky News раскрыли, что Трамп может сделать для России

Сокращение участия США в НАТО будет величайшим подарком для России, пишет Sky News. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T11:14:00+03:00

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2025-02-26T12:33:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Сокращение участия США в НАТО будет величайшим подарком для России, пишет Sky News."США открывают перед Россией заманчивую перспективу того, что "трансатлантическое измерение" НАТО в военном отношении при администрации Трампа может быть завершено. <…> Такая перспектива — самый величайший подарок Вашингтона для Москвы", — говорится в материале.В среду научный сотрудник Финского института международных отношений Юсси Лассила рассказала финскому информационному агентству STT, что президент США Дональд Трамп может выгнать Швецию и Финляндию из НАТО в рамках мирного соглашения с Россией по Украине.Бывший постоянный представитель США при НАТО Иво Даалдер в январе заявлял, что требование избранного президента Трампа к странам НАТО резко увеличить оборонные бюджеты может быть использовано как повод для выхода Штатов из альянса или отказа защищать его в случае нападения.

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html

https://ria.ru/20250226/voyska-2001646136.html

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в мире, россия, сша, вашингтон (штат), иво даалдер, дональд трамп, нато