WSJ рассказало подробности плана Трампа по Украине
WSJ: Макрон настаивал, чтобы Трамп поддержал европейских военных на Украине
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. План американского президента Дональда Трампа по разрешению украинского кризиса не подразумевает обязательств США по военной помощи Киеву или отправке туда войск, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителя Белого дома.
По словам собеседника издания, президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Трампом настаивал на том, что Вашингтон должен оказать поддержку силам, которые Париж и Лондон хотят направить на Украину в случае урегулирования конфликта. Трамп был открыт для этой идеи, и французский лидер покинул Белый дом, полагая, что достиг взаимопонимания с коллегой, добавил источник.
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"Хотя Макрон считает, что у него есть взаимопонимание с Трампом, представитель Белого дома заявил, что мирное соглашение, которое разрабатывает Трамп, не будет включать в себя гарантии будущей помощи в боевых действиях или какие-либо обязательства по отправке американских военнослужащих в регион", — говорится в статье.
Financial Times, в свою очередь, писала, что Макрон не смог добиться от Трампа обещания поддержать развертывание европейских военных на Украине в рамках какого-либо сценария послевоенного урегулирования.
Сам президент США позже заявил журналистам, что выступает за ввод на Украину миротворцев, но в той форме, которая была бы приемлема для всех сторон.
По информации газеты Telegraph, лидеры Франции и Великобритании тайно обсуждают совместную отправку на Украину неких "миротворческих сил". По словам источников издания, британский премьер-министр Кир Стармер еще не полностью склоняется к этой идее, тогда как Макрон продолжает продвигать ее после обсуждений с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
В Кремле заявили, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. В МИД планы Запада по вводу контингента на Украину назвали провокационными и свидетельствующими о намерении западных стран еще глубже войти в противостояние с Москвой.