Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:29 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001611645.html
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте
Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:29:00+03:00
2025-02-26T02:29:00+03:00
в мире
сша
мексиканский залив
мексика
дональд трамп
клаудия шейнбаум
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2c61ee17589e2e1ef5f6687479192a5c.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского залива в Американский. "Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил президент США журналистам в Овальном кабинете. Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001611316.html
сша
мексиканский залив
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/17/2001088899_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25651bddd11c599070e39c0a67b034f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, мексиканский залив, мексика, дональд трамп, клаудия шейнбаум, google
В мире, США, Мексиканский залив, Мексика, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Google
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте

Трамп о переименовании Мексиканского залива: на глаза наворачиваются слезы

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского залива в Американский.
"Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил президент США журналистам в Овальном кабинете.
Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе.
Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Президент США показал партию кепок с надписью "Трамп во всем оказался прав"
02:24
 
В миреСШАМексиканский заливМексикаДональд ТрампКлаудия ШейнбаумGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала