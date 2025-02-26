https://ria.ru/20250226/tramp-2001611645.html
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте
Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского залива в Американский. "Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил президент США журналистам в Овальном кабинете. Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.
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в мире, сша, мексиканский залив, мексика, дональд трамп, клаудия шейнбаум, google
В мире, США, Мексиканский залив, Мексика, Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум, Google
Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте
Трамп о переименовании Мексиканского залива: на глаза наворачиваются слезы
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского залива в Американский.
"Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил президент США журналистам в Овальном кабинете.
Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе.
Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.