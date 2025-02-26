https://ria.ru/20250226/tramp-2001611645.html

Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте

Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что чуть не плачет при виде названия "Залив Америки" на карте

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T02:29:00+03:00

2025-02-26T02:29:00+03:00

2025-02-26T02:29:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его переполняют сильные эмоции каждый раз, когда он смотрит на географические карты после переименования Мексиканского залива в Американский. "Я просто восхищаюсь, когда смотрю на карту. У меня на глаза наворачиваются слезы, но я не хочу, чтобы вы сказали: "Трамп не выдержал и разревелся," – заявил президент США журналистам в Овальном кабинете. Сразу после того, как Трамп вступил в должность президента, он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Залив Америки. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в ответ заявила, что, несмотря на решение Трампа, весь мир знает о Мексиканском заливе. Правительство Мексики также пригрозило Google судебным разбирательством за использование нового названия залива в своём картографическом сервисе для пользователей за пределами США.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001611316.html

сша

мексиканский залив

мексика

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