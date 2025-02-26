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СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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01:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609967.html
СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине
СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США Дональда Трампа в урегулировании... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:55:00+03:00
2025-02-26T01:55:00+03:00
в мире
украина
франция
эммануэль макрон
кир стармер
дональд трамп
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, сообщает телеканал Sky News. Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. Стармер посетит Вашингтон в четверг. "(Макрон и Стармер - ред.) согласились с тем, что можно приветствовать лидерство президента Трампа в работе по достижению прочного мира на Украине", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя британского премьер-министра. Согласно Sky News, Макрон и Стармер поговорили по телефону вечером во вторник, в рамках беседы лидеры обсудили визит президента Франции в Вашингтон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html
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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Дональд Трамп, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине

Sky News: Макрон и Стармер приветствуют роль Трампа в урегулировании на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, сообщает телеканал Sky News.
Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. Стармер посетит Вашингтон в четверг.
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"(Макрон и Стармер - ред.) согласились с тем, что можно приветствовать лидерство президента Трампа в работе по достижению прочного мира на Украине", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя британского премьер-министра.
Согласно Sky News, Макрон и Стармер поговорили по телефону вечером во вторник, в рамках беседы лидеры обсудили визит президента Франции в Вашингтон.
Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.
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