https://ria.ru/20250226/tramp-2001609967.html

СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине

СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: Макрон и Стармер оценили роль Трампа в урегулировании на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США Дональда Трампа в урегулировании... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:55:00+03:00

2025-02-26T01:55:00+03:00

2025-02-26T01:55:00+03:00

в мире

украина

франция

эммануэль макрон

кир стармер

дональд трамп

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер положительно оценили роль президента США Дональда Трампа в урегулировании украинского конфликта, сообщает телеканал Sky News. Макрон в понедельник встретился с Трампом в Белом доме. Стармер посетит Вашингтон в четверг. "(Макрон и Стармер - ред.) согласились с тем, что можно приветствовать лидерство президента Трампа в работе по достижению прочного мира на Украине", - говорится в сообщении телеканала со ссылкой на представителя британского премьер-министра. Согласно Sky News, Макрон и Стармер поговорили по телефону вечером во вторник, в рамках беседы лидеры обсудили визит президента Франции в Вашингтон. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на европейских чиновников сообщила, что британский премьер может представить Трампу совместный с Францией план о размещении европейских "миротворцев" на Украине в случае, если Москва и Киев достигнут мирного соглашения. Издание отмечало, что план Европы предусматривает роль Штатов как "опоры", при этом их войска не будут размещены на Украине. Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в прошлом году заявило, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно.

https://ria.ru/20250222/voyna-2001050965.html

https://ria.ru/20250224/plan-2001195413.html

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в мире, украина, франция, эммануэль макрон, кир стармер, дональд трамп, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)