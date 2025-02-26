Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России
Трамп: США хотели бы приобретать природные ресурсы России, не только Украины
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.
"Я бы хотел купить минералы и российских земель, если мы можем. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы. Они обе производят, я бы сказал, и нефть, и газ. Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сделке по минералам с Украиной.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявлял, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".