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Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России - РИА Новости, 26.02.2025
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01:51 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609714.html
Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России
Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:51:00+03:00
2025-02-26T01:51:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России. "Я бы хотел купить минералы и российских земель, если мы можем. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы. Они обе производят, я бы сказал, и нефть, и газ. Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сделке по минералам с Украиной. Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения. Советник президента США Майк Уолц заявлял, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп
Трамп заявил о желании США покупать ресурсы не только Украины, но и России

Трамп: США хотели бы приобретать природные ресурсы России, не только Украины

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты хотели бы приобретать природные ресурсы не только Украины, но и России.
"Я бы хотел купить минералы и российских земель, если мы можем. У них тоже есть очень хорошие редкоземельные элементы. Они обе производят, я бы сказал, и нефть, и газ. Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос о сделке по минералам с Украиной.
Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Владимиром Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Сам Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США Майк Уолц заявлял, что Зеленскому нужно вернуться к переговорам о сделке по редкоземельным металлам в качестве компенсации Соединенным Штатам за уже переданную Киеву помощь, при этом выразил уверенность, что Зеленский скоро "к этому придет".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США
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В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
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