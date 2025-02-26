https://ria.ru/20250226/tramp-2001609588.html

Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США

Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что российские бизнесмены смогут претендовать на новую "золотую грин-карту" США. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:50:00+03:00

2025-02-26T01:50:00+03:00

2025-02-26T01:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российские бизнесмены смогут претендовать на новую "золотую грин-карту" США. "Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том смогут ли российские бизнесмены претендовать на новый тип виз США. Ранее в среду Трамп объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью 5 миллионов долларов. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США, отметил президент. Министр торговли США Говард Латник в свою очередь пояснил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку. Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001609261.html

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в мире, сша, россия, дональд трамп