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Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США - РИА Новости, 26.02.2025
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01:50 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609588.html
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что российские бизнесмены смогут претендовать на новую "золотую грин-карту" США. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:50:00+03:00
2025-02-26T01:50:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российские бизнесмены смогут претендовать на новую "золотую грин-карту" США. "Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том смогут ли российские бизнесмены претендовать на новый тип виз США. Ранее в среду Трамп объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью 5 миллионов долларов. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США, отметил президент. Министр торговли США Говард Латник в свою очередь пояснил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку. Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.
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в мире, сша, россия, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дональд Трамп
Трамп оценил шансы российских бизнесменов получить "золотой" ВНЖ в США

Трамп: российские бизнесмены смогут претендовать на золотой ВНЖ в США

© AP Photo / PoolДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Pool
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что российские бизнесмены смогут претендовать на новую "золотую грин-карту" США.
"Возможно. Я знаю некоторых русских олигархов, очень хорошие люди. Возможно, они не так богаты, как раньше. Я думаю, они смогут позволить себе 5 миллионов долларов", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том смогут ли российские бизнесмены претендовать на новый тип виз США.
Ранее в среду Трамп объявил запуск новой программы "золотых" видов на жительство в США стоимостью 5 миллионов долларов. Программа должна быть запущена через две недели, а вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США, отметил президент. Министр торговли США Говард Латник в свою очередь пояснил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.
Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент
01:42
 
В миреСШАРоссияДональд Трамп
 
 
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