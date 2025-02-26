Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:42 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001609261.html
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент
Американский президент Дональд Трамп заявил, антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:42:00+03:00
2025-02-26T01:42:00+03:00
россия
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_0:0:3066:1724_1920x0_80_0_0_fcd571cd0ed1096c73974160fdbe8372.jpg
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло. "Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о перспективах снятия санкций, введенных Вашингтоном против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/0f/1999543932_122:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_41515005024566c4b4d86e6292fe3832.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дональд трамп, владимир путин
Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент

Трамп: антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло.
"Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о перспективах снятия санкций, введенных Вашингтоном против РФ.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам
00:45
 
РоссияДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала