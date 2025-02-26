https://ria.ru/20250226/tramp-2001609261.html

Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент

Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что санкции с России будут сняты в какой-то момент

Американский президент Дональд Трамп заявил, антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:42:00+03:00

2025-02-26T01:42:00+03:00

2025-02-26T01:42:00+03:00

россия

дональд трамп

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, антироссийские санкции будут сняты в какой-то момент, но пока этого не произошло. "Нет, мы ни с кого не снимали никаких санкций. Я полагаю, что это произойдет в какой-то момент", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о перспективах снятия санкций, введенных Вашингтоном против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html

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россия, дональд трамп, владимир путин