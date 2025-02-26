https://ria.ru/20250226/tramp-2001608826.html
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели США начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ) за пять миллионов долларов. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:34:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели США начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ) за пять миллионов долларов."Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту", — заявил Трамп журналистам и пояснил, что она будет стоить пять миллионов долларов и программа будет запущена через две недели. Хозяин Белого дома отметил, что администрации не потребуется утверждать эту меру в конгрессе США и что данная программа с точки зрения закона легальна. Вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США. Министр торговли США Говард Латник отметил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов
Трамп: через две недели США начнут продавать золотые ВНЖ за $5 миллионов