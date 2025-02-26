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Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2025
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01:34 26.02.2025 (обновлено: 06:13 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001608826.html
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов
Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели США начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ) за пять миллионов долларов. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:34:00+03:00
2025-02-26T06:13:00+03:00
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели США начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ) за пять миллионов долларов."Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту", — заявил Трамп журналистам и пояснил, что она будет стоить пять миллионов долларов и программа будет запущена через две недели. Хозяин Белого дома отметил, что администрации не потребуется утверждать эту меру в конгрессе США и что данная программа с точки зрения закона легальна. Вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США. Министр торговли США Говард Латник отметил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США будут продавать "золотые" ВНЖ за 5 миллионов долларов

Трамп: через две недели США начнут продавать золотые ВНЖ за $5 миллионов

© AP Photo / Jose Luis MaganaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что через две недели США начнут продавать "золотые" виды на жительство (ВНЖ) за пять миллионов долларов.
«
"Мы собираемся продавать золотую карту. У вас есть зеленая карта. Это золотая карта. Мы собираемся установить цену на эту карту", — заявил Трамп журналистам и пояснил, что она будет стоить пять миллионов долларов и программа будет запущена через две недели.
Хозяин Белого дома отметил, что администрации не потребуется утверждать эту меру в конгрессе США и что данная программа с точки зрения закона легальна. Вырученные от нее деньги возможно уйдут на погашение дефицита бюджета США.
Министр торговли США Говард Латник отметил, что кандидатам на эту визу нужно будет проходить проверку.
Вместе с тем действующая программа виз США EB-5 для зарубежных инвесторов будет закрыта, отметили в администрации Трампа.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп оценил сделку с Украиной по металлам в триллион долларов
01:10
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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