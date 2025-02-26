https://ria.ru/20250226/tramp-2001608552.html

Трамп заявил, что США сейчас не поставляет Украине военную помощь

Трамп заявил, что США сейчас не поставляет Украине военную помощь - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что США сейчас не поставляет Украине военную помощь

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прямо сейчас не предоставляют Украине "никакой" помощи в сфере обороны. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:31:00+03:00

2025-02-26T01:31:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США прямо сейчас не предоставляют Украине "никакой" помощи в сфере обороны. "Прямо сейчас мы не предоставляем ничего", — сказал он журналистам в Овальном офисе, отвечая на вопрос о том, поставляет ли Вашингтон помощь в сфере обороны. В то же время Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента, когда Россия и США достигнут соглашения по урегулированию конфликта.Президент США также заявил, что в будущем за военную помощь Киеву должна будет отвечать Европа.Накануне газета Politico сообщила, что Украина без военной помощи США лишится около половины вооружений, в том числе наиболее эффективных. Газета Wall Street Journal со ссылкой на нынешних и бывших западных чиновников писала, что Киев без американской поддержки сможет вести боевые действия "в нынешнем темпе" только до лета, после этого ВСУ рискуют оказаться без боеприпасов и потеряют возможность использовать некоторые виды передового вооружения и наносить удары на большие расстояния.

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато