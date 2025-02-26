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Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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01:27 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/tramp-2001608414.html
Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине
Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T01:27:00+03:00
2025-02-26T01:27:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи. "Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о будущих поставках вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Европа, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине

Трамп: Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи.
"Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о будущих поставках вооружений Киеву.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до соглашения с Россией
01:21
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
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