https://ria.ru/20250226/tramp-2001608414.html

Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине

Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что Европа будет отвечать за будущую военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:27:00+03:00

2025-02-26T01:27:00+03:00

2025-02-26T01:27:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп заявил, что в будущем Европа должна быть ответственной за предоставление Украине военной помощи. "Я думаю, что Европа в значительной степени будет нести за это ответственность. Европейские страны будут нести ответственность", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о будущих поставках вооружений Киеву. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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в мире, украина, европа, россия, дональд трамп, сергей лавров, нато