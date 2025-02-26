https://ria.ru/20250226/tramp-2001607951.html

Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до соглашения с Россией

Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до соглашения с Россией - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп допустил, что Украине хватит вооружений до соглашения с Россией

Американский президент Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения США и Россией соглашения по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:21:00+03:00

2025-02-26T01:21:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп допустил, что Украине хватит вооружений для продолжения боевых действий до момента достижения США и Россией соглашения по урегулированию конфликта. "Это может продолжаться некоторое время, может быть, пока мы не заключим соглашение с Россией", - сообщил он журналистам в Овальном офисе на вопрос о том, на какое время Украине хватит оружия для продолжения боевых действий. Трамп вновь допустил, что США смогут договориться об урегулировании конфликта за короткое время. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250122/tramp-1994902562.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато