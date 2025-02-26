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Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025
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00:45 26.02.2025 (обновлено: 01:55 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html
Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам
Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер. РИА Новости, 26.02.2025
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер."Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", — говорится в публикации.Как заявил Трамп, и у России, и у Украины имеются залежи редкоземельных металлов, а также нефти газа."Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", — добавил он.Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на УкраинеПесков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html
https://ria.ru/20250225/predlozhenie-2001493811.html
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россия, сша, дональд трамп, экономика, владимир путин, павел зарубин, вгтрк
Россия, США, Дональд Трамп, Экономика, Владимир Путин, Павел Зарубин, ВГТРК
Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Reuters: Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер.
«
"Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", — говорится в публикации.
Как заявил Трамп, и у России, и у Украины имеются залежи редкоземельных металлов, а также нефти газа.
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"Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", — добавил он.
Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на Украине
Песков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
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РоссияСШАДональд ТрампЭкономикаВладимир ПутинПавел ЗарубинВГТРК
 
 
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