https://ria.ru/20250226/tramp-2001606347.html

Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп поддержал идею сделки с Россией по редкоземельным металлам

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:45:00+03:00

2025-02-26T00:45:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею соглашения с Россией по доступу к редкоземельным элементам, сообщает Рейтер."Трамп: хотел бы заключить соглашение, чтобы получить доступ к российским редкоземам", — говорится в публикации.Как заявил Трамп, и у России, и у Украины имеются залежи редкоземельных металлов, а также нефти газа."Смотрите, это здорово, это здорово и для России, потому что мы можем заключать сделки, которые будут задействовать очень ценную, но не используемую землю. Что-то вроде этого может произойти", — добавил он.Президент России Владимир Путин в понедельник в ходе интервью телеведущему ВГТРК Павлу Зарубину заявил о готовности Москвы предложить США возможность совместной работы в области редкоземельных металлов, в том числе в новых регионах.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российско-американские проекты по экономическому сотрудничеству станут возможными после урегулирования конфликта на УкраинеПесков отметил также, что у России есть свои планы по разработке стратегических ресурсов, но здесь открываются достаточно широкие перспективы для сотрудничества.

https://ria.ru/20250226/tramp-2001606914.html

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россия, сша, дональд трамп, экономика, владимир путин, павел зарубин, вгтрк