https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html

Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но их форма должна быть приемлемой для всех сторон. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:35:00+03:00

2025-02-26T00:35:00+03:00

2025-02-26T00:50:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но их форма должна быть приемлемой для всех сторон."Нам нужны миротворческие (Силы — Прим. ред.)... в форме, которая приемлема для каждого", — приводит слова Трампа пул журналистов Белого дома.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Сам Трамп ранее заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Кроме этого, некоторые СМИ распространили слова президента США о том, что он якобы обсуждал с Путиным этот вопрос и российский лидер якобы не возражает против такой идеи.В то же время глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявил, что для Москвы неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине.

https://ria.ru/20250225/tramp-2001400605.html

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украина, в мире, сша, дональд трамп, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)