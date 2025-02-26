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Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон - РИА Новости, 26.02.2025
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00:35 26.02.2025 (обновлено: 00:50 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/tramp-2001606091.html
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон
Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но их форма должна быть приемлемой для всех сторон. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T00:35:00+03:00
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украина
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но их форма должна быть приемлемой для всех сторон.&quot;Нам нужны миротворческие (Силы — Прим. ред.)... в форме, которая приемлема для каждого&quot;, — приводит слова Трампа пул журналистов Белого дома.Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.Сам Трамп ранее заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Кроме этого, некоторые СМИ распространили слова президента США о том, что он якобы обсуждал с Путиным этот вопрос и российский лидер якобы не возражает против такой идеи.В то же время глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявил, что для Москвы неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине.
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украина, в мире, сша, дональд трамп, великобритания, франция, кир стармер, эммануэль макрон, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Великобритания, Франция, Кир Стармер, Эммануэль Макрон, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Трамп выступил за размещение миротворцев на Украине по согласованию сторон

Трамп поддержал размещение миротворческих сил на Украине по согласованию сторон

© AP Photo / Ludovic MarinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил за размещение на Украине миротворческих сил в том или ином виде, но их форма должна быть приемлемой для всех сторон.
«

"Нам нужны миротворческие (Силы — Прим. ред.)... в форме, которая приемлема для каждого", — приводит слова Трампа пул журналистов Белого дома.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщала, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. Источники отметили, что премьер Великобритании Кир Стармер "еще не полностью" склоняется к инициативе, в то время как президент Франции Эммануэль Макрон продолжает продвигать идею отправки военных на Украину, обсуждавшуюся ранее с Владимиром Зеленским и премьером Польши Дональдом Туском.
Сам Трамп ранее заявил, что не возражает против присутствия европейских войск на Украине в качестве миротворческих сил после завершения конфликта. Кроме этого, некоторые СМИ распространили слова президента США о том, что он якобы обсуждал с Путиным этот вопрос и российский лидер якобы не возражает против такой идеи.
В то же время глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с представителями Вашингтона в Эр-Рияде заявил, что для Москвы неприемлемо появление иностранного контингента из стран НАТО на Украине.
Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном. 24 февраля 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
Трамп назвал странным вопрос о помощи США в восстановлении Украины
Вчера, 07:04
 
УкраинаВ миреСШАДональд ТрампВеликобританияФранцияКир СтармерЭммануэль МакронСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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