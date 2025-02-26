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Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"
Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет" - РИА Новости, 26.02.2025
Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"
Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет", сообщает пул журналистов... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T00:33:00+03:00
2025-02-26T00:33:00+03:00
2025-02-26T00:39:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет", сообщает пул журналистов Белого дома."Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", - приводит пул слова Трампа, уточняя, что речь идет о Зеленском.Трамп отметил, что на встрече они обсудят, как Украина собирается возвращать США ранее предоставленные ей средства. В частности, сейчас обсуждается подписание сделки о природных ресурсах Украины, передает пул.
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дональд трамп, владимир зеленский, в мире, сша, украина
Дональд Трамп, Владимир Зеленский, В мире, США, Украина
Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"
Пул Белого дома: Трамп не против приезда Зеленского в пятницу, если тот хочет