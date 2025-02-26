https://ria.ru/20250226/tramp-2001605993.html

Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"

Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет" - РИА Новости, 26.02.2025

Трамп заявил, что не против приезда Зеленского, "если тот хочет"

Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет", сообщает пул журналистов... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:33:00+03:00

2025-02-26T00:33:00+03:00

2025-02-26T00:39:00+03:00

дональд трамп

владимир зеленский

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против приезда Владимира Зеленского в Вашингтон в пятницу, "если тот хочет", сообщает пул журналистов Белого дома."Я слышал, что он приедет в пятницу, конечно, я не против, если он хочет", - приводит пул слова Трампа, уточняя, что речь идет о Зеленском.Трамп отметил, что на встрече они обсудят, как Украина собирается возвращать США ранее предоставленные ей средства. В частности, сейчас обсуждается подписание сделки о природных ресурсах Украины, передает пул.

https://ria.ru/20250225/zelenskiy-2001558598.html

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дональд трамп, владимир зеленский, в мире, сша, украина