https://ria.ru/20250226/tekhas-2001802317.html

В Техасе зафиксировали первый случай смерти от вспышки кори

В Техасе зафиксировали первый случай смерти от вспышки кори - РИА Новости, 26.02.2025

В Техасе зафиксировали первый случай смерти от вспышки кори

Первый случай летального исхода в результате вспышки кори зарегистрирован в американском штате Техас, сообщил в среду официальный представитель администрации... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:17:00+03:00

2025-02-26T19:17:00+03:00

2025-02-26T19:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Первый случай летального исхода в результате вспышки кори зарегистрирован в американском штате Техас, сообщил в среду официальный представитель администрации города Лаббок Лорен Адамс. По ее словам, пациент, ранее госпитализированный с корью, скончался в ночь на 26 февраля. Возраст погибшего не уточняется. По данным департамента здравоохранения штата, вспышка заболевания, начавшаяся в конце января, уже затронула 124 человека в девяти округах западного Техаса. Дополнительно девять случаев зафиксированы в восточной части Нью-Мексико. Корь – это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), 9 из 10 человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным осложнениям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть. Адамс отметила, что распространение вируса в регионе в значительной степени связано с очагами среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами для работы, посещения церквей и других повседневных нужд.

https://ria.ru/20250217/kor-1999937211.html

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