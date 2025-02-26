https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001802715.html
В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок - РИА Новости, 26.02.2025
В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
Женщина и двухлетняя девочка погибли при пожаре в одной из квартир четырехэтажного дома в городе Чистополь в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по республике. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:20:00+03:00
2025-02-26T19:20:00+03:00
2025-02-26T19:20:00+03:00
происшествия
россия
чистополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
пожар
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Женщина и двухлетняя девочка погибли при пожаре в одной из квартир четырехэтажного дома в городе Чистополь в Татарстане, сообщает ГУМЧС России по республике. "Возгорание произошло в квартире четырехэтажки в городе Чистополь. Сотрудники МЧС России вывели на улицу 18-летнюю девушку и трехлетнего мальчика. К сожалению, 37-летняя женщина и двухлетняя девочка погибли", - говорится в сообщении. Пожар на 40 "квадратах" ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники МЧС России. Причина пожара уточняется. Как уточняет следственное управление СК РФ по Татарстану, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". В настоящее время произведен осмотр места пожара, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
https://ria.ru/20250225/moskva-2001428579.html
https://ria.ru/20250224/priyut-2001205086.html
россия
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происшествия, россия, чистополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), пожар, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Россия, Чистополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Пожар, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане при пожаре в доме погибли женщина и ребенок
В Татарстане при пожаре в жилом доме погибли женщина и двухлетняя девочка