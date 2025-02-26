https://ria.ru/20250226/tatarstan-2001702231.html
Татарстан направит более 44,6 миллиарда рублей на нацпроекты
Татарстан направит более 44,6 миллиарда рублей на нацпроекты - РИА Новости, 26.02.2025
Татарстан направит более 44,6 миллиарда рублей на нацпроекты
Более 44,6 миллиарда рублей будет направлено в Татарстане в 2025 году на реализацию нацпроектов, сообщила заместитель министра финансов республики Гела... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:16:00+03:00
2025-02-26T13:16:00+03:00
2025-02-26T13:16:00+03:00
республика татарстан
нацпроекты
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КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Более 44,6 миллиарда рублей будет направлено в Татарстане в 2025 году на реализацию нацпроектов, сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова. "Из 44,6 миллиарда рублей будет предоставлено из федерального бюджета 24,7 миллиарда, а 19,9 миллиарда рублей - за счет республиканских средств", - сказала Герасимова журналистам. По информации замминистра, большая часть средств будет выделена на национальный проект "Семья" - 35% от общего объема расходов или 15,6 миллиарда рублей. Также в числе наиболее значимых проекты "Инфраструктура для жизни" - 31% от общего финансирования, "Молодежь и дети" - 13%. За январь на реализацию национальных проектов в республике уже направлено 1,5 миллиарда рублей. Также в январе расходы в социально-культурной сфере республики включали 16,8 миллиарда рублей на образование, 6,9 миллиарда - на социальную политику, 5,8 миллиарда рублей - на здравоохранение. Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2025 год планируются в размере 69,6 миллиарда рублей, включая дотации и субсидии для бюджетов различных уровней.
https://ria.ru/20240930/minfin-1975483345.html
https://ria.ru/20241029/shkolniki-1980785413.html
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нацпроекты
Республика Татарстан, Нацпроекты
Татарстан направит более 44,6 миллиарда рублей на нацпроекты
Более 44,6 млрд руб направят в Татарстане в 2025 году на нацпроекты
КАЗАНЬ, 26 фев - РИА Новости. Более 44,6 миллиарда рублей будет направлено в Татарстане в 2025 году на реализацию нацпроектов, сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.
"Из 44,6 миллиарда рублей будет предоставлено из федерального бюджета 24,7 миллиарда, а 19,9 миллиарда рублей - за счет республиканских средств", - сказала Герасимова журналистам.
По информации замминистра, большая часть средств будет выделена на национальный проект "Семья" - 35% от общего объема расходов или 15,6 миллиарда рублей. Также в числе наиболее значимых проекты "Инфраструктура для жизни" - 31% от общего финансирования, "Молодежь и дети" - 13%.
За январь на реализацию национальных проектов в республике уже направлено 1,5 миллиарда рублей.
Также в январе расходы в социально-культурной сфере республики включали 16,8 миллиарда рублей на образование, 6,9 миллиарда - на социальную политику, 5,8 миллиарда рублей - на здравоохранение.
Безвозмездные поступления из федерального бюджета на 2025 год планируются в размере 69,6 миллиарда рублей, включая дотации и субсидии для бюджетов различных уровней.