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ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:19 26.02.2025 (обновлено: 14:09 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/svo-2001703241.html
ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области
ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025
ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области
Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T13:19:00+03:00
2025-02-26T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", — отметили в ведомстве.Бойцы поразили формирования 12 бригад и двух полков ВСУ в районах Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. "Отражены три контратаки противника", — добавили в министерстве.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также четырех населенных пунктов в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли:Также российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаРоссийские подразделения освободили Орловку и Погребки в Курской области
Российские подразделения освободили Орловку и Погребки в Курской области
© Инфографика
Российские подразделения освободили Орловку и Погребки в Курской области
Бойцы поразили формирования 12 бригад и двух полков ВСУ в районах Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного.
"Отражены три контратаки противника", — добавили в министерстве.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 08:00
Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также четырех населенных пунктов в Сумской области.
За сутки ВСУ потеряли:
  • свыше 270 военнослужащих;
  • два бронетранспортера;
  • 13 боевых бронированных машин;
  • 26 автомобилей;
  • восемь артиллерийских орудий;
  • миномет;
  • радиолокационную станцию разведки.
Также российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБезопасность
 
 
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