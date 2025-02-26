https://ria.ru/20250226/svo-2001703241.html

ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области

ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области - РИА Новости, 26.02.2025

ВС России освободили Орловку и Погребки в Курской области

Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T13:19:00+03:00

2025-02-26T13:19:00+03:00

2025-02-26T14:09:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Российская группировка "Север" освободила Орловку и Погребки в Курской области, сообщили в Минобороны."Подразделениями группировки войск "Север" в ходе наступательных действий освобождены населенные пункты Орловка и Погребки", — отметили в ведомстве.Бойцы поразили формирования 12 бригад и двух полков ВСУ в районах Гоголевки, Гуево, Заолешенки, Кубаткина, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мирного, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины, Суджи и Южного. "Отражены три контратаки противника", — добавили в министерстве.Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах 13 населенных пунктов Курской области, а также четырех населенных пунктов в Сумской области.За сутки ВСУ потеряли:Также российские военные уничтожили 12 пунктов управления БПЛА и два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001481275.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность