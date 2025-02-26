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Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 175... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T12:23:00+03:00
2025-02-26T12:23:00+03:00
2025-02-26T12:24:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 175 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Запорожская область, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника
ВСУ потеряли до 175 военных в зоне действий "Востока"