https://ria.ru/20250226/svo-2001687215.html

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 26.02.2025

Бойцы "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 175... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T12:23:00+03:00

2025-02-26T12:23:00+03:00

2025-02-26T12:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

запорожская область

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000728468_0:241:3188:2034_1920x0_80_0_0_2c3defba2207cc0bf4a3efcaadcfcc87.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Группировка "Восток" продолжила продвижение в глубину противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, противник потерял до 175 военнослужащих и самоходную артиллерийскую установку Krab, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Бурлацкое Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. Потери противника составили до 175 военнослужащих, боевая бронированная машина, автомобиль, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и склад боеприпасов", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, запорожская область, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность