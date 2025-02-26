Число погибших при авиакатастрофе в Судане возросло до 46
AP: число погибших при крушении военного самолета в Судане возросло до 46
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Число погибших в результате крушения самолета вооруженных сил Судана в районе города Омдурман возросло до 46, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на суданских чиновников.
Ранее суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник сообщала, что в суданском Омдурмане (городе-спутнике Хартума) разбился военный самолет, погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров. Газета Al Sudani сообщала, что при крушении самолета погибли 19 человек.
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"Число погибших в результате крушения военного самолета в городе Омдурман возросло до 46 человек", - говорится в сообщении агентства.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооружённый конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.