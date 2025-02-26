https://ria.ru/20250226/sudan-2001607816.html

При крушении самолета в Судане погибли несколько военных и гражданских

При крушении самолета в Судане погибли несколько военных и гражданских - РИА Новости, 26.02.2025

При крушении самолета в Судане погибли несколько военных и гражданских

Несколько военных и гражданских лиц погибли и пострадали в результате крушения самолета вооруженных сил Судана в жилом районе, заявила суданская армия. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T01:18:00+03:00

2025-02-26T01:18:00+03:00

2025-02-26T01:58:00+03:00

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КАИР, 26 фев - РИА Новости. Несколько военных и гражданских лиц погибли и пострадали в результате крушения самолета вооруженных сил Судана в жилом районе, заявила суданская армия. Ранее суданская газета Alrakoba со ссылкой на военный источник сообщала, что военный самолет разбился в суданском Омдурмане (городе-спутнике Хартума), погибли члены экипажа и несколько находившихся на борту офицеров. По информации источников телеканала Al Arabiya, причиной крушения судна стала техническая неисправность "Один из наших самолетов потерпел крушение вечером во время взлета из аэропорта Вади-Сейидна, есть несколько погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц", - говорится в заявлении суданских вооруженных сил. В заявлении отмечается, что пострадавшим была оказана помощь, бригады пожарных взяли под контроль пламя, возникшее на месте падения самолета в жилом районе. С 15 апреля 2023 года в Судане идут ожесточенные бои между СБР под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Международный комитет Красного Креста (МККК) заявлял, что продолжающиеся бои в стране могут привести к вспышкам болезней и фатальному коллапсу системы здравоохранения. Посол Судана в России Мохаммед Сиррадж в интервью РИА Новости 4 января выразил надежду, что вооружённый конфликт в его стране завершится в 2025 году. В последние месяцы вооруженные силы страны проводят наступление на позиции СБР в суданской столице Хартуме и ряде провинций.

https://ria.ru/20241022/sudan-1979389278.html

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в мире, судан, хартум (город), россия, международный комитет красного креста (мккк)