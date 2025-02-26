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В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба - РИА Новости, 26.02.2025
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16:21 26.02.2025 (обновлено: 16:37 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/strelba-2001755202.html
В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба
В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба - РИА Новости, 26.02.2025
В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба
Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:21:00+03:00
2025-02-26T16:37:00+03:00
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild."Крупная операция перед зданием земельного суда в Билефельде: перед зданием раздались выстрелы - на месте работает полиция! Очевидцы сообщают, что несколько раненых лежат на земле, одного человека, по-видимому, реанимируют", - пишет Bild.Точной информации о нападавших нет. Издание пишет, что, "вероятно", их было двое, причем один уже задержан, а другой - пока нет.
https://ria.ru/20250226/strelba-2001627405.html
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в мире, германия
В мире, Германия
В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба

В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба, несколько человек ранены

© AP Photo / Matthias SchraderНемецкие полицейские
Немецкие полицейские - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Немецкие полицейские. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild.
"Крупная операция перед зданием земельного суда в Билефельде: перед зданием раздались выстрелы - на месте работает полиция! Очевидцы сообщают, что несколько раненых лежат на земле, одного человека, по-видимому, реанимируют", - пишет Bild.
Точной информации о нападавших нет. Издание пишет, что, "вероятно", их было двое, причем один уже задержан, а другой - пока нет.
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