https://ria.ru/20250226/strelba-2001755202.html

В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба

В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба - РИА Новости, 26.02.2025

В немецком Билефельде у здания суда произошла стрельба

Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:21:00+03:00

2025-02-26T16:21:00+03:00

2025-02-26T16:37:00+03:00

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БЕРЛИН, 26 фев - РИА Новости. Несколько человек получили ранения в результате стрельбы у здания земельного суда в городе Билефельд на северо-востоке Германии, сообщает таблоид Bild."Крупная операция перед зданием земельного суда в Билефельде: перед зданием раздались выстрелы - на месте работает полиция! Очевидцы сообщают, что несколько раненых лежат на земле, одного человека, по-видимому, реанимируют", - пишет Bild.Точной информации о нападавших нет. Издание пишет, что, "вероятно", их было двое, причем один уже задержан, а другой - пока нет.

https://ria.ru/20250226/strelba-2001627405.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия