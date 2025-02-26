https://ria.ru/20250226/strelba-2001627405.html

СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо

СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо

Два человека погибли, еще один госпитализирован после того, как мужчина открыл стрельбу в городе Ланкастер американского штата Огайо, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T07:11:00+03:00

2025-02-26T07:11:00+03:00

2025-02-26T07:11:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован после того, как мужчина открыл стрельбу в городе Ланкастер американского штата Огайо, сообщает телеканал NBC. "Два человека погибли, еще один госпитализирован, и один человек арестован после стрельбы в Ланкастере", - указывает телеканал. Отмечается, что открывшего огонь, который получил ранение, смог задержать у жилого дома прибывший на место полицейский. В полиции заявляют о связи между нападавшим и его жертвами.

https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html

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в мире, ланкастер, огайо, nbc