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СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо
СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо
Два человека погибли, еще один госпитализирован после того, как мужчина открыл стрельбу в городе Ланкастер американского штата Огайо, сообщает телеканал NBC. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T07:11:00+03:00
2025-02-26T07:11:00+03:00
2025-02-26T07:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Два человека погибли, еще один госпитализирован после того, как мужчина открыл стрельбу в городе Ланкастер американского штата Огайо, сообщает телеканал NBC. "Два человека погибли, еще один госпитализирован, и один человек арестован после стрельбы в Ланкастере", - указывает телеканал. Отмечается, что открывшего огонь, который получил ранение, смог задержать у жилого дома прибывший на место полицейский. В полиции заявляют о связи между нападавшим и его жертвами.
https://ria.ru/20250223/strelba-2001061435.html
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в мире, ланкастер, огайо, nbc
В мире, Ланкастер, Огайо, NBC
СМИ: два человека погибли в результате стрельбы в Огайо
NBC: Два человека погибли, один госпитализирован в результате стрельбы в Огайо