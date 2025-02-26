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NYT раскрыла сложности, с которыми США столкнулись при подготовке сделки - РИА Новости, 26.02.2025
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21:20 26.02.2025 (обновлено: 21:21 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/ssha-2001819708.html
NYT раскрыла сложности, с которыми США столкнулись при подготовке сделки
NYT раскрыла сложности, с которыми США столкнулись при подготовке сделки - РИА Новости, 26.02.2025
NYT раскрыла сложности, с которыми США столкнулись при подготовке сделки
Представители администрации президента США Дональда Трампа усиленно пытались исключить формулировки о гарантиях безопасности из версий сделки по ресурсам с... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T21:20:00+03:00
2025-02-26T21:21:00+03:00
в мире
украина
сша
киев
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа усиленно пытались исключить формулировки о гарантиях безопасности из версий сделки по ресурсам с Украиной, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника. "Переговорщики от администрации Трампа... упорно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из ранних версий, заявляя, что формулировки выходили далеко за пределы переговоров о правах на минералы", - пишет газета, добавляя, что в более поздних версиях фраза все же была добавлена. Однако пока неясно, означает ли добавленная формулировка поддержку американских гарантий безопасности или усилий Киева заручиться поддержкой Европы в вопросе отправки военных. Газета отмечает, что тем не менее содержащаяся в документе формулировка "туманна" и не указывает на какие-либо определенные обязательства. Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий. Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
https://ria.ru/20250226/tramp-2001813751.html
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в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Киев, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
NYT раскрыла сложности, с которыми США столкнулись при подготовке сделки

NYT: США усиленно пытались исключить из сделки фразы о гарантиях безопасности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Представители администрации президента США Дональда Трампа усиленно пытались исключить формулировки о гарантиях безопасности из версий сделки по ресурсам с Украиной, пишет газета New York Times со ссылкой на украинского чиновника.
"Переговорщики от администрации Трампа... упорно пытались исключить фразу о гарантиях безопасности из ранних версий, заявляя, что формулировки выходили далеко за пределы переговоров о правах на минералы", - пишет газета, добавляя, что в более поздних версиях фраза все же была добавлена. Однако пока неясно, означает ли добавленная формулировка поддержку американских гарантий безопасности или усилий Киева заручиться поддержкой Европы в вопросе отправки военных.
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Газета отмечает, что тем не менее содержащаяся в документе формулировка "туманна" и не указывает на какие-либо определенные обязательства.
Владимир Зеленский в среду заявил, что нынешнее соглашение по полезным ископаемым между США и Украиной не будет содержать точных пунктов о гарантиях безопасности, добавив, что Киеву недостаточно гарантий безопасности лишь от Вашингтона, там хотят договариваться и с другими партнерами. При этом Зеленский отметил, что очень просил, чтобы в соглашении появилось "хотя бы понимание", что оно может являться частью возможных гарантий безопасности. По его словам, чиновники доложили ему, что в доработанной сделке появился некий пункт по вопросу гарантий.
Украинское издание "Европейская правда", приводя текст документа, указывало, что в нем содержится лишь формулировка, что "правительство Соединенных Штатов Америки поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира".
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