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Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине

Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине

Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что не уверен в искренности намерений России завершить конфликт на Украине, указав, что США намерены это... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T20:06:00+03:00

2025-02-26T20:06:00+03:00

2025-02-26T20:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что не уверен в искренности намерений России завершить конфликт на Украине, указав, что США намерены это "проверить". "Я не знаю. Я не знаю ответ… мы намерены проверить это", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос об искренности намерений России завершить конфликт на Украине. Рубио добавил, что Москва и Вашингтон договорились направить "команды дипломатов" для встречи и обсуждения того, что понадобится для завершения конфликта. "Если то, на чем они настаивают, нереалистично, то мы знаем, что они не реалистичны в этом. Но мы должны проверить это предложение", - отметил госсекретарь. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.

https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html

https://ria.ru/20250221/soglashenie-2000721665.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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