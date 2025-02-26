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Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
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20:06 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ssha-2001810759.html
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине - РИА Новости, 26.02.2025
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине
Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что не уверен в искренности намерений России завершить конфликт на Украине, указав, что США намерены это... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T20:06:00+03:00
2025-02-26T20:06:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что не уверен в искренности намерений России завершить конфликт на Украине, указав, что США намерены это "проверить". "Я не знаю. Я не знаю ответ… мы намерены проверить это", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос об искренности намерений России завершить конфликт на Украине. Рубио добавил, что Москва и Вашингтон договорились направить "команды дипломатов" для встречи и обсуждения того, что понадобится для завершения конфликта. "Если то, на чем они настаивают, нереалистично, то мы знаем, что они не реалистичны в этом. Но мы должны проверить это предложение", - отметил госсекретарь. В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
https://ria.ru/20250218/rubio-2000096096.html
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В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, США, Марко Рубио, Сергей Лавров, Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
Рубио не уверен в искренности намерений России по урегулированию на Украине

Рубио: США проверят искренность намерений России завершить конфликт на Украине

© AP Photo / Richard DrewМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Richard Drew
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 фев - РИА Новости. Американский госсекретарь Марко Рубио в среду заявил, что не уверен в искренности намерений России завершить конфликт на Украине, указав, что США намерены это "проверить".
"Я не знаю. Я не знаю ответ… мы намерены проверить это", - сообщил он в интервью телеканалу Fox News на вопрос об искренности намерений России завершить конфликт на Украине.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
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Рубио добавил, что Москва и Вашингтон договорились направить "команды дипломатов" для встречи и обсуждения того, что понадобится для завершения конфликта.
«
"Если то, на чем они настаивают, нереалистично, то мы знаем, что они не реалистичны в этом. Но мы должны проверить это предложение", - отметил госсекретарь.
В Эр-Рияде 18 февраля прошли российско-американские переговоры высокого уровня. Как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, в ходе первой за долгое время очной встречи стороны договорились создавать условия для полного возобновления сотрудничества России и США и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес. В частности, Москва и Вашингтон договорились устранить искусственные ограничения в работе посольств и других загранучреждений, создать рабочие группы высокого уровня для начала работы по скорейшему разрешению кризиса на Украине. Министр также выразил уверенность, что после переговоров Соединенные Штаты стали лучше понимать позицию России.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. В свою очередь президент США Дональд Трамп говорил о том, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию конфликта на Украине, но не уточнил, на каких условиях.
Флаги США и Европейского союза - РИА Новости, 1920, 21.02.2025
NYT: США не намерены навязывать ЕС и Киеву условия соглашения с Россией
21 февраля, 10:33
 
В миреЦены на нефтьРоссияУкраинаСШАМарко РубиоСергей ЛавровВладимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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