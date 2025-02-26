Рейтинг@Mail.ru
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 26.02.2025 (обновлено: 20:28 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/ssha-2001786425.html
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО - РИА Новости, 26.02.2025
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:59:00+03:00
2025-02-26T20:28:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
всемирная торговая организация (вто)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_2b23ac5be06254b3637a7f6f2e81c8e1.jpg
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине. "Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.
https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/07/1550390756_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_89bb05361e268e1b597feac4d0b4fe34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Россия, США, Украина, Всемирная торговая организация (ВТО)
США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО

Постпред Платонов: США отказались быть соавторами антироссийского заявления ВТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкШтаб-квартира ВТО в Женеве
Штаб-квартира ВТО в Женеве - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине.
"Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.02.2025
США призвали отозвать антироссийскую резолюцию ГА ООН по Украине
24 февраля, 18:35
 
В миреРоссияСШАУкраинаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала