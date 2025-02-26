https://ria.ru/20250226/ssha-2001786425.html

США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО

США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО - РИА Новости, 26.02.2025

США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления в ВТО

США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:59:00+03:00

2025-02-26T17:59:00+03:00

2025-02-26T20:28:00+03:00

в мире

россия

сша

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ЖЕНЕВА, 26 фев - РИА Новости. США решили не входить в число соавторов антироссийского заявления некоторых членов в Всемирной торговой организации (ВТО), хотя оно носит стандартный характер для группы антироссийски настроенных стран, заявил РИА Новости постпред РФ в ВТО Николай Платонов.Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники передавало, что США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине. "Могу подтвердить. Заявление было сделано в ходе проходящего сейчас в ВТО второго Обзора торговой политики Украины. Оно носит стандартный характер для определенной антироссийски настроенной группы членов, на которую приходится менее одной трети от суммарного числа участников организации. Примечательно, однако, решение американской стороны не ассоциировать себя публично в данном контексте с указанной группой", - пояснил постпред РФ.

https://ria.ru/20250224/ssha-2001342789.html

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в мире, россия, сша, украина, всемирная торговая организация (вто)