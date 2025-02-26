США отказались поддержать антироссийское заявление ВТО
Reuters: США отказались от участия в антироссийском заявлении ВТО
Штаб-квартира ВТО в Женеве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"США воздержались от соавторства в совместном заявлении Всемирной торговой организации, в котором осуждаются <...> действия России на Украине", — говорится в материале.
Как пишет издание, Вашингтон впервые с начала спецоперации не поддержал это заявление. Отмечается, что его одобрили более 40 членов ВТО, среди них Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия.
Ранее, в понедельник, Белый дом также отказался поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
На прошлой неделе стало известно, что США впервые с начала спецоперации не были соавторами этого документа по конфликту. В нем требуют от Москвы "немедленно, полностью и безоговорочно вывести все ее вооруженные силы с территории Украины" и в одностороннем порядке прекратить боевые действия. Авторами по традиции стали западные партнеры Киева: Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша, страны Прибалтики и другие.
Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Киевом и Москвой.
Госсекретарь США Марко Рубио накануне подчеркнул, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине.