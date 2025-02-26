https://ria.ru/20250226/ssha-2001747109.html

США отказались поддержать антироссийское заявление ВТО

США отказались поддержать антироссийское заявление ВТО - РИА Новости, 26.02.2025

США отказались поддержать антироссийское заявление ВТО

США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине,... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T15:51:00+03:00

2025-02-26T15:51:00+03:00

2025-02-26T16:52:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. США воздержались от участия в заявлении Всемирной торговой организации (ВТО), в котором содержатся формулировки с осуждением действий России на Украине, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники."США воздержались от соавторства в совместном заявлении Всемирной торговой организации, в котором осуждаются <...> действия России на Украине", — говорится в материале.Как пишет издание, Вашингтон впервые с начала спецоперации не поддержал это заявление. Отмечается, что его одобрили более 40 членов ВТО, среди них Евросоюз, Великобритания, Канада и Австралия.Ранее, в понедельник, Белый дом также отказался поддержать антироссийский проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине. Вашингтон вместо этого предложил свой, нейтральный вариант, в котором нет излюбленных западных формулировок, а конфликт называется российско-украинским. Документ призывает к скорейшему прекращению противостояния и прочному миру между Киевом и Москвой. Госсекретарь США Марко Рубио накануне подчеркнул, что "враждебные" резолюции в ООН по отношению к любой из сторон не способствуют урегулированию по Украине.

https://ria.ru/20250226/rossiya-2001650734.html

https://ria.ru/20250226/resursy-2001595861.html

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сша, россия, украина, всемирная торговая организация (вто), в мире, генеральная ассамблея оон, оон, марко рубио