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СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО - РИА Новости, 26.02.2025
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04:55 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/ssha-2001619162.html
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО
США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. "Космические силы (США) сформировали группу экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента (Дональда) Трампа "Железный купол для Америки", а какие еще необходимо разработать… инициатива была официально названа "Золотой купол", - пишет издание. Отмечается, что планы реализации инициативы начали прорабатываться в Пентагоне после указа президента Трампа от 27 января с призывом создать в США систему ПВО следующего поколения. Ожидается, что планирование завершится в течение ближайших недель. По данным издания, новая концепция предполагает, в частности, развертывание перехватчиков космического базирования.
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сша, министерство обороны сша
США, Министерство обороны США
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО

Defense One: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight. Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One.
"Космические силы (США) сформировали группу экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента (Дональда) Трампа "Железный купол для Америки", а какие еще необходимо разработать… инициатива была официально названа "Золотой купол", - пишет издание.
Отмечается, что планы реализации инициативы начали прорабатываться в Пентагоне после указа президента Трампа от 27 января с призывом создать в США систему ПВО следующего поколения.
Ожидается, что планирование завершится в течение ближайших недель.
По данным издания, новая концепция предполагает, в частности, развертывание перехватчиков космического базирования.
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