https://ria.ru/20250226/ssha-2001619162.html

СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО

СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО - РИА Новости, 26.02.2025

СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО

США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T04:55:00+03:00

2025-02-26T04:55:00+03:00

2025-02-26T04:55:00+03:00

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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. "Космические силы (США) сформировали группу экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента (Дональда) Трампа "Железный купол для Америки", а какие еще необходимо разработать… инициатива была официально названа "Золотой купол", - пишет издание. Отмечается, что планы реализации инициативы начали прорабатываться в Пентагоне после указа президента Трампа от 27 января с призывом создать в США систему ПВО следующего поколения. Ожидается, что планирование завершится в течение ближайших недель. По данным издания, новая концепция предполагает, в частности, развертывание перехватчиков космического базирования.

https://ria.ru/20250128/tramp-1995824597.html

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