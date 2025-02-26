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СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО - РИА Новости, 26.02.2025
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО
США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:55:00+03:00
2025-02-26T04:55:00+03:00
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. США начали прорабатывать создание "золотого купола" противовоздушной обороны, сообщает издание Defense One. "Космические силы (США) сформировали группу экспертов, чтобы оценить, какие из их текущих программ могут помочь в реализации инициативы президента (Дональда) Трампа "Железный купол для Америки", а какие еще необходимо разработать… инициатива была официально названа "Золотой купол", - пишет издание. Отмечается, что планы реализации инициативы начали прорабатываться в Пентагоне после указа президента Трампа от 27 января с призывом создать в США систему ПВО следующего поколения. Ожидается, что планирование завершится в течение ближайших недель. По данным издания, новая концепция предполагает, в частности, развертывание перехватчиков космического базирования.
https://ria.ru/20250128/tramp-1995824597.html
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сша, министерство обороны сша
США, Министерство обороны США
СМИ: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО
Defense One: США начали прорабатывать создание "золотого купола" ПВО