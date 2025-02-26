Politico рассказала о планах чиновников госдепа США по Украине
Politico: чиновники госдепа хотят расширить доступ Киева к помощи США
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники государственного департамента США добиваются частичного снятия ограничений на предоставление помощи Украине, что может позволить Киеву получить доступ к поддержке в сфере безопасности и экономики, сообщает газета Politico со ссылкой на источники и документ в распоряжении издания.
"Высокопоставленные чиновники государственного департамента составляют список дополнительных исключений из заморозки внешней поддержки Украине, которые предоставили бы стране доступ к некоторой экономической и связанной с безопасностью помощи", - говорится в публикации.
Отмечается, что в случае одобрения, Киев получит больший доступ к программам Вашингтона, помимо уже действующих исключений, которые позволяют предоставлять гуманитарную помощь. При этом неясно, будут ли даны исключения для той части финансирования по линии госдепа, которая напрямую связана с поставками Украине вооружений.
"Предлагаемые исключения также включают счета, которые контролируют финансирование для поддержки демократических институтов и гражданского общества Украины… Согласно документу, исключения не будут разрешены для программ, которые стимулируют разнообразие, равенство и инклюзивность", - пишет газета.
Также указывается, что подобные усилия по расширению доступа Киева к поддержке госдепартамента указывают на разногласия внутри администрации Дональда Трампа относительно того, какой подход нужно занимать Вашингтону по отношению к помощи Украине.
В январе, вскоре после инаугурации Трампа, Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование ряда международных программ США, оставив ряд исключений для отдельных стран и направлений помощи. Как сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, пересмотр внешней помощи направлен на продвижение национальных интересов США.