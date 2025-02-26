https://ria.ru/20250226/ssha-2001604751.html

Politico рассказала о планах чиновников госдепа США по Украине

Politico рассказала о планах чиновников госдепа США по Украине - РИА Новости, 26.02.2025

Politico рассказала о планах чиновников госдепа США по Украине

Высокопоставленные чиновники государственного департамента США добиваются частичного снятия ограничений на предоставление помощи Украине, что может позволить... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T00:01:00+03:00

2025-02-26T00:01:00+03:00

2025-02-26T00:01:00+03:00

в мире

украина

сша

киев

дональд трамп

марко рубио

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg

ВАШИНГТОН, 25 фев - РИА Новости. Высокопоставленные чиновники государственного департамента США добиваются частичного снятия ограничений на предоставление помощи Украине, что может позволить Киеву получить доступ к поддержке в сфере безопасности и экономики, сообщает газета Politico со ссылкой на источники и документ в распоряжении издания. "Высокопоставленные чиновники государственного департамента составляют список дополнительных исключений из заморозки внешней поддержки Украине, которые предоставили бы стране доступ к некоторой экономической и связанной с безопасностью помощи", - говорится в публикации. Отмечается, что в случае одобрения, Киев получит больший доступ к программам Вашингтона, помимо уже действующих исключений, которые позволяют предоставлять гуманитарную помощь. При этом неясно, будут ли даны исключения для той части финансирования по линии госдепа, которая напрямую связана с поставками Украине вооружений. "Предлагаемые исключения также включают счета, которые контролируют финансирование для поддержки демократических институтов и гражданского общества Украины… Согласно документу, исключения не будут разрешены для программ, которые стимулируют разнообразие, равенство и инклюзивность", - пишет газета. Также указывается, что подобные усилия по расширению доступа Киева к поддержке госдепартамента указывают на разногласия внутри администрации Дональда Трампа относительно того, какой подход нужно занимать Вашингтону по отношению к помощи Украине. В январе, вскоре после инаугурации Трампа, Белый дом в рамках пересмотра зарубежной помощи распорядился приостановить финансирование ряда международных программ США, оставив ряд исключений для отдельных стран и направлений помощи. Как сообщил американский госсекретарь Марко Рубио, пересмотр внешней помощи направлен на продвижение национальных интересов США.

https://ria.ru/20250225/afp-2001596990.html

https://ria.ru/20250225/ssha-2001595709.html

украина

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, киев, дональд трамп, марко рубио