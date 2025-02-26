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Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:43 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001622270.html
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ
Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за сутки девять украинских миномётных расчётов и 19 пунктов управления беспилотниками, сообщил... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:43:00+03:00
2025-02-26T05:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр гордеев (полковник)
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за сутки девять украинских миномётных расчётов и 19 пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма. "В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены … девять миномётных расчётов", - сказал он. Также, по его словам, уничтожены 19 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink. Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, отметил, что группировка уничтожила три пункта боепитания и два пункта управления беспилотной авиацией.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620780.html
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александр гордеев (полковник)
Специальная военная операция на Украине, Александр Гордеев (полковник)
Бойцы группировки "Запад" уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

Минобороны: бойцы "Запада" за сутки уничтожили 19 пунктов управления БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий Вооруженных сил России в зоне СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Запад" уничтожили за сутки девять украинских миномётных расчётов и 19 пунктов управления беспилотниками, сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями и операторами барражирующих боеприпасов уничтожены … девять миномётных расчётов", - сказал он.
Также, по его словам, уничтожены 19 пунктов управления беспилотниками и три станции спутниковой связи Starlink.
Начальник пресс-центра группировки "Восток" Александр Гордеев, в свою очередь, отметил, что группировка уничтожила три пункта боепитания и два пункта управления беспилотной авиацией.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр Гордеев (полковник)
 
 
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