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Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город - РИА Новости, 26.02.2025
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05:23 26.02.2025 (обновлено: 07:39 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620780.html
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город - РИА Новости, 26.02.2025
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город
Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:23:00+03:00
2025-02-26T07:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, а на входах разместили ловушки на случай атаки противника, рассказали в Минобороны. &quot;Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск &quot;Север&quot; создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений&quot;, — говорится в сообщении."Подземный город" бойцы возводили в промежутках между боевыми задачами, чаще всего — под покровом ночи. На глубине нескольких метров они разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Строители учли и возможность атаки противника, поэтому на основных входах поставили ловушки и сделали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.Помимо подготовки и дооснащения, российские военные используют подземный город, чтобы в спокойной обстановке разбирать ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач. "Благодаря позициям, скрытым от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток", — рассказали в военном ведомстве. Как отметили в Минобороны, что штурмовики "Севера" каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований, штурмуют и закрепляются на освобожденных территориях, оттесняют противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620639.html
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620035.html
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город

Бойцы ВС России построили на Харьковском направлении подземный город с ловушками

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Север" создали на одном из участков харьковского направления "подземный город" для отдыха и подготовки к новым боевым задачам, а на входах разместили ловушки на случай атаки противника, рассказали в Минобороны.
«

"Военнослужащие одного из штурмовых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" создали потайные подземные коммуникации на линии боевого соприкосновения. В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений", — говорится в сообщении.

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"Подземный город" бойцы возводили в промежутках между боевыми задачами, чаще всего — под покровом ночи. На глубине нескольких метров они разместили жилые комнаты, провели электричество и необходимые коммуникации. Строители учли и возможность атаки противника, поэтому на основных входах поставили ловушки и сделали сеть скрытых выходов из каждого жилого помещения.
Помимо подготовки и дооснащения, российские военные используют подземный город, чтобы в спокойной обстановке разбирать ситуации, зафиксированные объективным контролем при выполнении боевых задач.
"Благодаря позициям, скрытым от глаз противника, военнослужащие способны незаметно атаковать взводные опорные пункты, проводить эффективные штурмовые вылазки, разведку и ротацию в любое время суток", — рассказали в военном ведомстве.
Как отметили в Минобороны, что штурмовики "Севера" каждый день успешно ведут боевые действия против украинских вооружённых формирований, штурмуют и закрепляются на освобожденных территориях, оттесняют противника, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ.
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