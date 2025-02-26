https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620639.html

Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ

Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025

Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2" Южной группировки российских войск сбил запущенный Украиной беспилотник Vector производства Германии, сообщили в РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:21:00+03:00

2025-02-26T05:21:00+03:00

2025-02-26T05:21:00+03:00

специальная военная операция на украине

германия

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2" Южной группировки российских войск сбил запущенный Украиной беспилотник Vector производства Германии, сообщили в Минобороны РФ. "Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БпЛА производства ФРГ Vector. Объект был обнаружен и сбит на безопасном для наших войск удалении", - говорится в сообщении. В ходе спецоперации расчеты "Буков-М1-2" Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Комплекс предназначен для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами. Пусковая установка переходит в боевую готовность сразу же по прибытии на огневую позицию.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620295.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

германия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)