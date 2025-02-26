https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620639.html
Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ
Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ - РИА Новости, 26.02.2025
Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ
Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2" Южной группировки российских войск сбил запущенный Украиной беспилотник Vector производства Германии, сообщили в РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:21:00+03:00
2025-02-26T05:21:00+03:00
2025-02-26T05:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Расчет зенитного ракетного комплекса "Бук-М1-2" Южной группировки российских войск сбил запущенный Украиной беспилотник Vector производства Германии, сообщили в Минобороны РФ. "Как правило, на поражение одной цели расходуется одна ракета. В этот раз расчет ЗРК поразил украинский БпЛА производства ФРГ Vector. Объект был обнаружен и сбит на безопасном для наших войск удалении", - говорится в сообщении. В ходе спецоперации расчеты "Буков-М1-2" Южной группировки войск продолжают обеспечивать защиту российских подразделений от средств воздушного нападения противника. Комплекс предназначен для поражения боевых самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами. Пусковая установка переходит в боевую готовность сразу же по прибытии на огневую позицию.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620295.html
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германия, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Германия, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ
Минобороны: расчет "Бук-М1-2" сбил беспилотник Vector ВСУ