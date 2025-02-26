https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620035.html

Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий - РИА Новости, 26.02.2025

Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:15:00+03:00

2025-02-26T05:15:00+03:00

2025-02-26T05:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из коридоров на расстоянии нескольких метров от окон, рассказал снайпер группировки войск "Восток" с позывным "Батя". "Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться", - сказал "Батя". Он уточнил, что одним из преимуществ работы из зданий является скрытность, вражеские дроны-разведчики не могут наблюдать происходящее в здании. В Минобороны РФ рассказали, что снайперы группировки "Восток" поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, на месте они определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. "Дождавшись начала штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчёт противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков. Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации", - добавили в российском ведомстве.

https://ria.ru/20250226/artilleristy-2001619804.html

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины