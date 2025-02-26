Рейтинг@Mail.ru
Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий - РИА Новости, 26.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:15 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001620035.html
Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий
Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий - РИА Новости, 26.02.2025
Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий
Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:15:00+03:00
2025-02-26T05:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981584406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79b2ae20d9b7c24d82fa24a0dc634c9c.jpg
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из коридоров на расстоянии нескольких метров от окон, рассказал снайпер группировки войск "Восток" с позывным "Батя". "Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться", - сказал "Батя". Он уточнил, что одним из преимуществ работы из зданий является скрытность, вражеские дроны-разведчики не могут наблюдать происходящее в здании. В Минобороны РФ рассказали, что снайперы группировки "Восток" поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении. Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, на месте они определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава. "Дождавшись начала штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчёт противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков. Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации", - добавили в российском ведомстве.
https://ria.ru/20250226/artilleristy-2001619804.html
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/02/1981584406_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_9d18093b33201045df72d16dd3069bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Снайпер рассказал о способах ведения огня из зданий

Боец "Батя": снайперы при стрельбе из зданий прикрываются экранами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 фев – РИА Новости. Российские снайперы, участвующие в спецоперации, при ведении огня из зданий либо прикрываются экранами и стреляют из небольших щелей в стенах, либо работают из коридоров на расстоянии нескольких метров от окон, рассказал снайпер группировки войск "Восток" с позывным "Батя".
"Или пробиваем щелочку в стене и делаем экран, чтобы спереди не было видно нас, или, в основном, с коридора, ставим на триподы оружие и работаем, чтобы удалённость была от окна метров пять. Везде свои нюансы. Порой бывает, что в населённый пункт тяжело попасть, приходится прорываться", - сказал "Батя".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Артиллеристы "Центра" уничтожили опорный пункт и пикап ВСУ в ДНР
05:11
Он уточнил, что одним из преимуществ работы из зданий является скрытность, вражеские дроны-разведчики не могут наблюдать происходящее в здании.
В Минобороны РФ рассказали, что снайперы группировки "Восток" поддержали прицельным огнём штурмовые группы в ходе выполнения боевой задачи по захвату опорного пункта ВСУ на южнодонецком направлении.
Снайперская пара скрытно выдвинулась в район выполнения боевой задачи, на месте они определили вероятные подходы к опорному пункту и количество личного состава.
"Дождавшись начала штурма, снайперы из винтовок подавили огневые точки и пулеметный расчёт противника, тем самым обеспечив подход наших штурмовиков. Кроме этого, военнослужащие метким огнём уничтожили резерв противника, который выдвигался на подкрепление. Завершив выполнять поставленную боевую задачу, военнослужащие скрытно выдвинулась к точке эвакуации", - добавили в российском ведомстве.
Гаубица Мста-Б на боевой позиции - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне
05:09
 
Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала