https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619679.html

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 26.02.2025

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Херсоне

Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил располагавшийся в Херсоне украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) и размещенную на нем... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:09:00+03:00

2025-02-26T05:09:00+03:00

2025-02-26T05:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсон

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил располагавшийся в Херсоне украинский пункт управления беспилотниками (БПЛА) и размещенную на нем живую силу ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "По координатам, полученным от воздушной разведки, расчет 152-миллиметрового орудия "Мста-Б" нанес артиллерийский удар и уничтожил украинский пункт управления БПЛА вместе с его личным составом, замаскировавшимся в оставленных жилых домах Херсона", - сообщили в оборонном ведомстве. В ходе выполнения боевых задач расчетами гаубиц "Мста-Б" применяются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет наносить максимальное огневое поражение украинским националистическим формированиям. Эффективная дальность орудия - до 25 километров. Большим плюсом гаубицы "Мста-Б" является то, что она может работать в любое время независимо от погодных условий. Артиллеристы из состава группировки войск "Днепр" ежедневно подавляют пункты управления БПЛА, уничтожают артиллерийские орудия, вооружение, военную технику и личный состав противника.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619564.html

херсон

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херсон, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)