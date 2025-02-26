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Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619564.html
Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.02.2025
Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении
Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T05:07:00+03:00
2025-02-26T05:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сша
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в МО. Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды HIMARS производства США. Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск "Центр" круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха российских позиций, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001615376.html
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россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

Минобороны: Расчет "Бук-М3" группировки "Центр" уничтожил ракеты HIMARS

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук"
Зенитный ракетный комплекс Бук - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук" . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в МО.
Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды HIMARS производства США. Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск "Центр" круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха российских позиций, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.
Работа РСЗО 9К57 Ураган - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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