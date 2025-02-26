https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001619564.html

Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении - РИА Новости, 26.02.2025

Расчет ЗРК "Бук-М3" уничтожил снаряды HIMARS на Красноармейском направлении

Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T05:07:00+03:00

2025-02-26T05:07:00+03:00

2025-02-26T05:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

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сша

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М3" группировки войск "Центр" уничтожил снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. "Расчет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Бук-М3" группировки войск "Центр" обеспечил надежное воздушное прикрытие передовых подразделений от средств воздушного нападения ВСУ, сбив реактивные снаряды РСЗО HIMARS на красноармейском направлении специальной военной операции", – рассказали в МО. Минобороны уточняет, что военнослужащие выполнили пуск зенитной управляемой ракеты, поразив реактивные снаряды HIMARS производства США. Расчеты зенитно-ракетных комплексов группировки войск "Центр" круглосуточно обнаруживают, сопровождают и уничтожают летательные аппараты противника, обеспечивая надежное прикрытие с воздуха российских позиций, а также важнейших административных и промышленных объектов в новых регионах России.

https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001615376.html

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россия, сша, вооруженные силы украины