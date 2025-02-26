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Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным боевикам - РИА Новости, 26.02.2025
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04:04 26.02.2025 (обновлено: 06:11 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/spetsoperatsiya-2001616675.html
Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным боевикам
Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным боевикам - РИА Новости, 26.02.2025
Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным боевикам
Командиры отдельной механизированной бригады ВСУ поставили задачу отрезать пальцы и конечности убитым в Курской области украинским военным, сообщили РИА Новости РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T04:04:00+03:00
2025-02-26T06:11:00+03:00
россия
курская область
суджа
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Командиры отдельной механизированной бригады ВСУ поставили задачу отрезать пальцы и конечности убитым в Курской области украинским военным, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника.По словам военнослужащих, ВСУ не успевают эвакуировать тела, однако им надо зафиксировать погибших, для этого биоматериал будут отправлять родным для идентификации с помощью анализа ДНК."Из радиоперехватов стало известно, что командиры 47-й омбр (Отдельной механизированной бригады — Прим. ред.) ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых (Украинских — Прим. ред.) военнослужащих", — рассказали бойцы агентству. По словам собеседников агентства, военные ВСУ не успевают эвакуировать тела. "Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку все дальше в глубину Сумской области", — уточнили военнослужащие. Ранее сообщалось, что в ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой в Курской области взяли российские войска. Боевики ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС России по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
https://ria.ru/20250218/naemnik-1999951095.html
https://ria.ru/20250206/ukraina-1997638577.html
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россия, курская область, суджа, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным боевикам

Командиры ВСУ приказали отделять конечности уничтоженным под Курском боевикам

© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg PetrasiukУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP Photo / Ukrainian 24th Mechanised Brigade/Oleg Petrasiuk
Украинские военные. Архивное фото
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КУРСК, 26 фев – РИА Новости. Командиры отдельной механизированной бригады ВСУ поставили задачу отрезать пальцы и конечности убитым в Курской области украинским военным, сообщили РИА Новости бойцы российской группировки войск "Север", ссылаясь на радиоперехваты разговоров противника.
По словам военнослужащих, ВСУ не успевают эвакуировать тела, однако им надо зафиксировать погибших, для этого биоматериал будут отправлять родным для идентификации с помощью анализа ДНК.
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"Из радиоперехватов стало известно, что командиры 47-й омбр (Отдельной механизированной бригады — Прим. ред.) ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых (Украинских — Прим. ред.) военнослужащих", — рассказали бойцы агентству.
По словам собеседников агентства, военные ВСУ не успевают эвакуировать тела.
"Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку все дальше в глубину Сумской области", — уточнили военнослужащие.
Ранее сообщалось, что в ВСУ назвали дорогой смерти трассу из Юнаковки в Суджу, огневой контроль над которой в Курской области взяли российские войска. Боевики ВСУ остаются без боеприпасов и питания на своих позициях в Судже из-за активной работы ВС России по основной трассе подвоза для украинских войск Юнаковка (Сумская область) – Суджа.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. По данным Минобороны России, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63 тысяч военных.
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