https://ria.ru/20250226/soldat-2001614791.html

Во Франции нашли останки погибшего в 1917 году русского солдата

Во Франции нашли останки погибшего в 1917 году русского солдата - РИА Новости, 26.02.2025

Во Франции нашли останки погибшего в 1917 году русского солдата

Останки погибшего в 1917 году во Франции русского солдата Александра Бушуева нашли при археологических раскопках, опознав по медальону, его прах планируется... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T03:28:00+03:00

2025-02-26T03:28:00+03:00

2025-02-26T03:28:00+03:00

общество

франция

шадринск

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 фев – РИА Новости. Останки погибшего в 1917 году во Франции русского солдата Александра Бушуева нашли при археологических раскопках, опознав по медальону, его прах планируется доставить в Россию и захоронить в городе Шадринск Курганской области, сообщил РИА Новости его внучатый племянник Юрий Бушуев, живущий в Челябинске. По его словам, в конце 2024 года с ним связались из курганской полиции, сообщив, что при археологических раскопах во Франции найден его погибший в апреле 1917 года родственник Александр Бушуев, воевавший в составе 2-го Особого пехотного полка. Он родился на территории нынешней Курганской области, в том же доме жил и родной брат погибшего, и родившийся в 1962 году Юрий Бушуев. "Вопрос о перевозке (останков Александра Бушуева) еще стоит, он открыт из-за отношений между странами. Делали запросы в Париж, пока все сложно… Прах привезут. Но туда, куда мы ездили – в деревню, где можно было захоронить – там деревня умирает. А вот в Шадринске, оказывается, есть музей, который посвящен воевавшим во Франции солдатам, и я там встретил человека, который занимается этим вопросом, и хотелось бы съездить туда посмотреть. Он предлагает прах там захоронить", - рассказал собеседник агентства. Бушуев добавил, что планирует поехать в Шадринск и все посмотреть для принятия окончательного решения о месте захоронения. Кроме того, по его словам, в музее Шадринска также будут храниться фотографии о тех событиях. Кроме того, президент Фонда развития русско-французских исторических инициатив Пьер Малиновски, занимавшийся раскопками во Франции, привез в музей грунт, который он смел с найденных останков погибшего, добавил собеседник агентства. О самом Александре Бушуеве его внучатый племянник ничего не знает – ни родители, ни дедушка или бабушка о нем не рассказывали, так как в те годы им сообщили, что он пропал без вести. Александр Бушуев родился в селе Галкинское, до революции оно входило в состав Шадринского уезда Пермской губернии. Многие жители села были мобилизованы в годы Первой мировой войны, среди отправившихся на фронт были Александр Михайлович и Семен Александрович Бушуевы, предположительно, отец и сын, которые были включены в состав 2-го Особого пехотного полка. Семен Бушуев также погиб на поле боя. Весной 1916 года 1-я Особая пехотная бригада, в которую входил 2-й Особый пехотный полк, была отправлена во Францию для оказания помощи союзникам на Западном фронте. В августе 2023 года во время поисковых работ в районе коммуны Курси было обнаружено полевое захоронение воинов Русского экспедиционного корпуса, среди погибших был Александр Бушуев (имя установлено по смертному медальону).

https://rsport.ria.ru/20241011/alpinist-1977625983.html

https://ria.ru/20241203/novorossijsk-1987192179.html

https://ria.ru/20240822/ostanki-1967870321.html

франция

шадринск

курганская область

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общество, франция, шадринск, курганская область