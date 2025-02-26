https://ria.ru/20250226/sochi-2001775461.html

Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи

Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи - РИА Новости, 26.02.2025

Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи

Владельцы двух собак, которые покусали девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи, установлены, очевидцы опрошены, сообщили пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-26T17:17:00+03:00

2025-02-26T17:17:00+03:00

происшествия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Владельцы двух собак, которые покусали девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи, установлены, очевидцы опрошены, сообщили пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В краевом главке МВД рассказали, что после ЧП полицейские незамедлительно прибыли на место. "Они опросили очевидцев произошедшего, установили владельцев животных", - говорится в Telegram-канале краевой полиции.

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

краснодарский край

сочи

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происшествия, краснодарский край, сочи