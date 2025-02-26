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Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи
Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи - РИА Новости, 26.02.2025
Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи
Владельцы двух собак, которые покусали девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи, установлены, очевидцы опрошены, сообщили пресс-службе ГУ МВД по... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T17:17:00+03:00
2025-02-26T17:17:00+03:00
2025-02-26T17:17:00+03:00
происшествия
краснодарский край
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Владельцы двух собак, которые покусали девятилетнего мальчика в Адлерском районе Сочи, установлены, очевидцы опрошены, сообщили пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ранее прокуратура Краснодарского края сообщила, что в среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. В краевом главке МВД рассказали, что после ЧП полицейские незамедлительно прибыли на место. "Они опросили очевидцев произошедшего, установили владельцев животных", - говорится в Telegram-канале краевой полиции.
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происшествия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Краснодарский край, Сочи
Полицейские установили владельцев собак, покусавших мальчика в Сочи
Полиция установила владельцев собак, покусавших девятилетнего мальчика в Сочи