https://ria.ru/20250226/sochi-2001763718.html

Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете

Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете - РИА Новости, 26.02.2025

Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете

Мальчика, которого в Сочи сильно покусали соседские хаски, вертолетом перевезли в больницу Краснодара, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T16:52:00+03:00

2025-02-26T16:52:00+03:00

2025-02-26T16:52:00+03:00

происшествия

краснодар

сочи

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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Мальчика, которого в Сочи сильно покусали соседские хаски, вертолетом перевезли в больницу Краснодара, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Было принято решение перевезти ребёнка в Краснодар. "Да", - ответил собеседник агентства на вопрос, был ли мальчик перевезен из сочинской больницы в Краснодар. Он добавил, что ребёнка доставили в больницу краевой столицы вертолетом.

https://ria.ru/20250225/sobaki-2001532636.html

краснодар

сочи

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2025

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происшествия, краснодар, сочи