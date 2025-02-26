https://ria.ru/20250226/sochi-2001763718.html
Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете
Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете - РИА Новости, 26.02.2025
Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете
Мальчика, которого в Сочи сильно покусали соседские хаски, вертолетом перевезли в больницу Краснодара, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T16:52:00+03:00
2025-02-26T16:52:00+03:00
2025-02-26T16:52:00+03:00
происшествия
краснодар
сочи
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Мальчика, которого в Сочи сильно покусали соседские хаски, вертолетом перевезли в больницу Краснодара, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. В среду в садовом товариществе Адлерского района, по предварительной информации, на 9-летнего мальчика ребенка набросились две соседские собаки породы хаски, сорвавшиеся с цепи. Ребёнка госпитализировали в сочинскую больницу, он находился в тяжелом состоянии. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Было принято решение перевезти ребёнка в Краснодар. "Да", - ответил собеседник агентства на вопрос, был ли мальчик перевезен из сочинской больницы в Краснодар. Он добавил, что ребёнка доставили в больницу краевой столицы вертолетом.
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происшествия, краснодар, сочи
Происшествия, Краснодар, Сочи
Ребенка, которого в Сочи покусали хаски, доставили в больницу на вертолете
Мальчика, которого в Сочи покусали две хаски, доставили в больницу на вертолете