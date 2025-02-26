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В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов - РИА Новости, 26.02.2025
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09:17 26.02.2025 (обновлено: 09:18 26.02.2025)
https://ria.ru/20250226/sochi-2001640219.html
В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов
В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов - РИА Новости, 26.02.2025
В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов
Не менее 30 рейсов на прилет и вылет задерживаются в международном аэропорту Сочи из-за введенных ранее Росавиацией ограничений, следует из онлайн-табло... РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T09:17:00+03:00
2025-02-26T09:18:00+03:00
сочи
ижевск
курган
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
происшествия
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Не менее 30 рейсов на прилет и вылет задерживаются в международном аэропорту Сочи из-за введенных ранее Росавиацией ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта. Ранее представитель Росавиации сообщал в Telegram-канале, что в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов введены ограничения. В 8.00 (мск) ограничения сняли, представители аэропорта курорта заявили о готовности приема и отправки воздушных судов. Однако, согласно данным табло, на вылет сейчас задерживаются рейсы в Ижевск, Курган, Москву, Иваново, Стамбул. На прилет в Сочи с задержками летят самолеты из Батуми, Москвы, Ижевска, Кургана, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Дубая, Антальи, Челябинска, Красноярска, Стамбула. Временной интервал задержанных рейсов не превышает трех часов, следует из табло. Представители аэропорта делают все возможное, чтобы оперативно обслужить пассажиров, заверили в пресс-службе авиагавани. Согласно последним данным онлайн-табло сочинского аэропорта, в настоящий момент на прилет и вылет задерживаются не менее 30 авиарейсов. Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Воздушная гавань находится под управлением оператора кубанских аэропортов России "Аэродинамика". С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.
https://ria.ru/20250226/sochi-2001632489.html
https://ria.ru/20250226/aeroporty-2001637589.html
сочи
ижевск
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сочи, ижевск, курган, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия
Сочи, Ижевск, Курган, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Происшествия
В аэропорту Сочи задержали не менее 30 рейсов

Аэропорт Сочи задержал не менее 30 рейсов из-за введенных ограничений

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкПассажиры в Международном аэропорту Сочи
Пассажиры в Международном аэропорту Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Пассажиры в Международном аэропорту Сочи. Архивное фото
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СОЧИ, 26 фев – РИА Новости. Не менее 30 рейсов на прилет и вылет задерживаются в международном аэропорту Сочи из-за введенных ранее Росавиацией ограничений, следует из онлайн-табло аэропорта.
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Вчера, 08:18
Ранее представитель Росавиации сообщал в Telegram-канале, что в аэропорту Сочи для обеспечения безопасности полетов введены ограничения. В 8.00 (мск) ограничения сняли, представители аэропорта курорта заявили о готовности приема и отправки воздушных судов.
Однако, согласно данным табло, на вылет сейчас задерживаются рейсы в Ижевск, Курган, Москву, Иваново, Стамбул. На прилет в Сочи с задержками летят самолеты из Батуми, Москвы, Ижевска, Кургана, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Алматы, Дубая, Антальи, Челябинска, Красноярска, Стамбула.
Временной интервал задержанных рейсов не превышает трех часов, следует из табло.
Представители аэропорта делают все возможное, чтобы оперативно обслужить пассажиров, заверили в пресс-службе авиагавани. Согласно последним данным онлайн-табло сочинского аэропорта, в настоящий момент на прилет и вылет задерживаются не менее 30 авиарейсов.
Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова образован в 1945 году. Воздушная гавань находится под управлением оператора кубанских аэропортов России "Аэродинамика". С 2022 года является главным южным международным авиахабом России.
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