https://ria.ru/20250226/sochi-2001610860.html
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения - РИА Новости, 26.02.2025
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T02:13:00+03:00
2025-02-26T02:13:00+03:00
2025-02-26T02:21:00+03:00
сочи
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Временные ограничения введены в аэропорту Сочи, воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) в 01.47 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
https://ria.ru/20250222/rosaviatsiya-2000955909.html
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сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Сочи, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту Сочи ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты